باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که ارتش این کشور چهار کشتی باری حامل تجهیزات نظامی برای نیرو‌های رژیم کی‌یف را در بنادر میکولایف و یوژنی در دریای سیاه هدف قرار داده است.

وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای اعلام کرد: «در طول شامگاه ۳ آگوست، نیرو‌های مسلح روسیه به حملات خود به بنادر، کشتی‌های دریایی و زیرساخت‌های بندری در اوکراین که به نمایندگی از نیرو‌های مسلح اوکراین فعالیت می‌کنند، ادامه دادند.»

در این بیانیه آمده است: «در نتیجه حملات انجام شده توسط سلاح‌های زمینی با دقت بالا و پهپاد‌ها در منطقه اودسا، در بندر میکولائیف، یک کشتی باری حامل محموله‌های نظامی هدف قرار گرفت.»

این وزارتخانه ادامه داد: در نتیجه حملات سلاح‌های زمینی دقیق و پهپاد‌ها در منطقه اودسا، یک کشتی باری خشک که در حال تخلیه محموله نظامی در بندر یوژنی بود، هدف قرار گرفت.

طبق این بیانیه، هنگام عبور از دریا در جنوب اودسا، دو کشتی باری دیگر که سلاح و تجهیزات نظامی را به بنادر اوکراین منتقل می‌کردند، مورد اصابت قرار گرفتند.

منبع: اسپوتنیک