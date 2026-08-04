باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -رضا سلم‌آبادی، رئیس انجمن صنفی شرکت‌های مسافربری استان قم، در گفت‌و‌گو با خبرنگاران، درباره جزئیات معطلی زائران کرمانی گفت:زائران کرمانی که در مسیر بازگشت به دلیل شرایط خاص و تغییر مسیر از مرز شلمچه به مرز مهران وارد استان قم شده بودند، تنها چند ساعت در پایانه مسافربری قم توقف داشتند و این معطلی به‌هیچ‌وجه طولانی‌مدت نبود.

سلم‌آبادی با تأکید بر شرایط خاص کشور در روز‌های اوج بازگشت زائران، افزود: در آن مقطع زمانی، تمام ناوگان حمل‌ونقل مسافری کشور برای انتقال زائرانی که در مرز‌ها و در شرایط سخت گرمای شدید حضور داشتند، بسیج شده بود و محدودیت ناوگان یک موضوع ملی و فراتر از ظرفیت یک استان بود. طبیعتاً در چنین شرایطی، کمبود اتوبوس در پایانه‌های میانی دور از انتظار نبود.

او با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی، خاطرنشان کرد: با وجود این چالش ملی، اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم (اداره مسافر) با همکاری انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های حمل‌ونقل مسافر استان قم، بلافاصله اقدام به تأمین اتوبوس‌های موردنیاز برای اعزام زائران کرمانی کرد. همچنین هماهنگی‌های لازم برای تأمین غذای گرم و آب آشامیدنی برای این زائران انجام شد تا در زمان انتظار، دغدغه‌ای از بابت امکانات اولیه نداشته باشند.

او در پایان تأکید کرد که تمامی زائران کرمانی با هماهنگی کامل و رضایت نسبی، ساعاتی پیش از قم به سمت استان کرمان حرکت کرده‌اند و هم‌اکنون مشکلی در این خصوص وجود ندارد.