رئیس جمهور با اشاره به ادعاهای اخیر درباره استعفای وی تاکید کرد: استعفا نخواهم داد و خواهم ایستاد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم که در چهار قسمت و از امشب منتشر می‌شود به طرح شایعه استعفایش از ریاست جمهوری واکنش نشان داد.

رئیس جمهور در تیزر این گفت‌وگو بیان کرد: ما با نیروهای نظامی کاملاً هماهنگ هستیم؛ آدم‌هایی آن جا هستند، حالا اگر من تهدید (به استعفا) علی‌رغم میل رهبری کنم، آیا به سمت من می‌آیند؟ این جفایی در حق آن‌ آدم‌هاست.



رئیس جمهور گفت: اگر من بخواهم استعفا دهم، رسما اعلام می‌کنم که استعفا داده‌ام؛ استعفا نخواهم داد؛ خواهم ایستاد.



وی ادامه داد: این‌ها می‌خواهند اختلافی درست کنند؛ رهبری یک چیز می‌فرماید و آن‌ها چیز دیگری می‌گویند اما چیزی که عیان است، چه حاجت به بیان است؟



پزشکیان در بخش دیگری از اظهاراتش تاکید کرد: همه مردمی که سختی‌های ما را می‌بینند و تحمل می‌کنند، برای ایران این کار را انجام می‌دهند.



رئیس جمهور با اشاره به حوادث دی ماه گفت: تمام کسانی را که شهید شده بودند یا فوت کرده بودند، گفتیم کد ملی‌شان را اعلام کنند. هر کسی که (علاوه بر لیست اعلامی دولت) مورد اضافه‌ای دارد، اعلام کند. اینکه به جای ۳۰۰۰ نفری از ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر نام برده شود، نشان می‌دهد که این‌ها چقدر نامرد و وطن‌فروش هستند.

در این گزارش صریح، پزشکیان ضمن بیان دستاوردها و اقدامات دولت در دو سال گذشته پیرامون موضوعات روز به ویژه موضوع جنگ و مذاکرات صحبت کرده است.