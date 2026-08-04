رئیس جمهور با اشاره به ادعاهای اخیر درباره استعفای وی تاکید کرد: استعفا نخواهم داد و خواهم ایستاد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم که در چهار قسمت و از امشب منتشر می‌شود به طرح شایعه استعفایش از ریاست جمهوری واکنش نشان داد.

رئیس جمهور در تیزر این گفت‌وگو بیان کرد: ما با نیروهای نظامی کاملاً هماهنگ هستیم؛ آدم‌هایی آن جا هستند، حالا اگر من تهدید (به استعفا) علی‌رغم میل رهبری کنم، آیا به سمت من می‌آیند؟ این جفایی در حق آن‌ آدم‌هاست.

رئیس جمهور گفت: اگر من بخواهم استعفا دهم، رسما اعلام می‌کنم که استعفا داده‌ام؛ استعفا نخواهم داد؛ خواهم ایستاد.

وی ادامه داد: این‌ها می‌خواهند اختلافی درست کنند؛ رهبری یک چیز می‌فرماید و آن‌ها چیز دیگری می‌گویند اما چیزی که عیان است، چه حاجت به بیان است؟

پزشکیان در بخش دیگری از اظهاراتش تاکید کرد: همه مردمی که سختی‌های ما را می‌بینند و تحمل می‌کنند، برای ایران این کار را انجام می‌دهند.

رئیس جمهور با اشاره به حوادث دی ماه گفت: تمام کسانی را که شهید شده بودند یا فوت کرده بودند، گفتیم کد ملی‌شان را اعلام کنند. هر کسی که (علاوه بر لیست اعلامی دولت) مورد اضافه‌ای دارد، اعلام کند. اینکه به جای ۳۰۰۰ نفری از ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر نام برده شود، نشان می‌دهد که این‌ها چقدر نامرد و وطن‌فروش هستند.

در این گزارش صریح، پزشکیان ضمن بیان دستاوردها و اقدامات دولت در دو سال گذشته پیرامون موضوعات روز به ویژه موضوع جنگ و مذاکرات صحبت کرده است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: مسعود پزشکیان ، رئیس جمهور
خبرهای مرتبط
پزشکیان: برنامه ملی پزشک خانواده، زیربنای تحقق عدالت در سلامت است
پزشکیان درگذشت دکتر سعیدی استاد عرصه سلامت را تسلیت گفت
پزشکیان: با اتکا به نخبگان و مدیران با انگیزه می‌توان نظام سلامت را متحول کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۳
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۳ ۱۳ مرداد ۱۴۰۵
اقای دکتر پزشکیان با قدرت ادامه بده ، بهترین ریس جمهور تاریخ ایران بعد از اقای خاتمی عزیز
۵
۳
پاسخ دادن
محسن رضایی: جنگ سوم ترامپ در میانه راه شکست خورد
عراقچی: اربعین رزمایش بزرگی که وحدت ملت‌های عراق و ایران را به نمایش می‌گذارد
مدیریت شهری در مراسم اربعین و تشییع پیکر رهبر شهید عملکرد خوبی داشت
آخرین اخبار
مدیریت شهری در مراسم اربعین و تشییع پیکر رهبر شهید عملکرد خوبی داشت
محسن رضایی: جنگ سوم ترامپ در میانه راه شکست خورد
عراقچی: اربعین رزمایش بزرگی که وحدت ملت‌های عراق و ایران را به نمایش می‌گذارد
پزشکیان: برنامه ملی پزشک خانواده، زیربنای تحقق عدالت در سلامت است
فرمانده نیروی زمینی سپاه: آماده برخورد با هرگونه خطای محاسباتی دشمنان هستیم
بررسی روند تحولات دیپلماتیک جاری در تماس تلفنی عراقچی با همتایان پاکستانی و عمانی
گفت‌وگوی تلفنی عارف با مسئولان ملی و استانی ستاد اربعین در مرز مهران
دشمن می‌خواهد نظام حکمرانی کشور دچار فرسودگی شود
پزشکیان: با اتکا به نخبگان و مدیران با انگیزه می‌توان نظام سلامت را متحول کرد
عراقچی در نجف به پیاده‌روی اربعین پیوست
تصویب بسته تسهیل فرآیند‌های گمرکی و حمل یکسره کالا در چهارمین جلسه ستاد ملی گذر
عارف: موانع مقرراتی اقتصاد دیجیتال باید برطرف شود
رهگیری و انهدام پهپاد MQ ۹ بر فراز تنگه هرمز
عارف: فرهنگ با بخشنامه و نگاه قیم‌مآبانه اصلاح نمی‌شود
مجلس خبرگان: مواضع حکیمانه و عزتمندانه رهبر معظم انقلاب، نصب‌العین همه مسئولان نظام باشد
سرلشکر عبداللهی: قدرت‌سازی در بسیج ارمغان شهید سلیمانی بود
نگاهداری: ایران در شرایط فشار و حتی جنگ، توان مقاومت دارد
بقایی: در حال حاضر مذاکره‌‌ای با آمریکا نداریم/ تا زمانی که آمریکا آتش‌بس و تفاهم را نقض می‌کند، وضعیت تنگه هرمز همین است
سردار ابن‌الرضا: هیچ اعتمادی به آمریکا نداریم/ هرگونه نقض توافق با پاسخ متناسب ما مواجه خواهد شد
پزشکیان درگذشت دکتر سعیدی استاد عرصه سلامت را تسلیت گفت