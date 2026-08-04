شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت اربعین حسینی، اقصی نقاط اقصی کشور مملو از دلدادگانی است که با برپایی آیین‌های سوگواری، ارادت خود را به ساحت‌ام (ع) ابراز می‌کنند. در این روز‌های پر از حزن و اندوده، حضور پرشور عاشقان حسینی از جاماندگان در شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی قابی به یاد ماندنی را به نمایش گذاشت.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در هریس

راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی

گزارش تصویری از راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در هریس

راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در هریس

گزارش تصویری از راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در هریس

گزارش تصویری از راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در هریس

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برچسب ها: مناسبت های مذهبی ، سوژه خبری ، اربعین حسینی ، جاماندگان اربعین
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