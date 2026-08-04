شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت اربعین حسینی، اقصی نقاط اقصی کشور مملو از دلدادگانی است که با برپایی آیینهای سوگواری، ارادت خود را به ساحتام (ع) ابراز میکنند. در این روزهای پر از حزن و اندوده، حضور پرشور عاشقان حسینی از جاماندگان در شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی قابی به یاد ماندنی را به نمایش گذاشت.
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منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی
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