باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بیست و پنج ایالت آمریکا، از جمله دو ایالت با فرمانداران جمهوریخواه، روز دوشنبه علیه دولت ترامپ به دلیل اعمال تعرفههای گمرکی بر ۶۰ کشور شکایت کردند و استدلال کردند که رئیس جمهور آمریکا از اختیارات خود فراتر رفته است.
در یادداشتی که توسط ایالتها به دادگاه تجارت بینالملل آمریکا در نیویورک ارائه شد، آمده است که «هیچ ارتباط منطقی بین مشکل ادعایی و تعرفههای جهانی گسترده اعمال شده توسط دفتر نماینده تجاری آمریکا وجود ندارد.»
از ۲۵ ایالت درگیر در این دعوی قضایی، ۲۳ ایالت توسط فرمانداران دموکرات اداره میشوند، در حالی که نوادا و ورمونت توسط فرمانداران جمهوریخواه اداره میشوند.
بسته جدید تعرفههای آمریکا که ۶۰ شریک تجاری را هدف قرار میدهد، از روز جمعه اجرایی شد و جایگزین تعرفههای جهانی وضع شده توسط ترامپ در اوایل سال جاری شد که منقضی شدهاند.
جیمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا در این خصوص گفت: «آمریکا نزدیک به یک قرن است که واردات کالاهای تولید شده توسط کار اجباری را ممنوع کرده است و این ممنوعیت را با دقت اجرا میکند. وقت آن رسیده است که شرکای تجاری ما نیز از این روند پیروی کنند.»
این تعرفهها که بین ۱۰ تا ۱۲.۵ درصد متغیر است و اقتصادهای بزرگی مانند چین، هند و اتحادیه اروپا را هدف قرار میدهد، اعتراضاتی را از پکن و جاهای دیگر برانگیخته است.
دولت ترامپ پس از آنکه دیوان عالی آمریکا در ماه فوریه مجموعهای از تعرفههای وضعشده توسط این دولت را لغو کرد، به سرعت برای بازسازی سیستم تعرفهها اقدام کرد؛ اقدامی که توانایی آن را برای اعمال تعرفههای گزاف در هر زمان که بخواهد محدود میکند.
در همین زمینه، دادستان کل ایالت نیویورک گفت که تعرفههای جدید اعمال شده توسط ترامپ صرفا جایگزینی برای تعرفههایی است که قبلا توسط دیوان عالی کشور لغو شده بودند، دیوان عالی پیش از این حکم داده بود که «ترامپ با اعمال بسته گستردهای از تعرفهها از اختیارات خود فراتر رفته است»، با توجه به اینکه قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی به او اختیار اعمال این تعرفهها را نمیدهد.
منبع: المیادین