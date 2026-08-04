باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - حمد بن جاسم آل ثانی، نخستوزیر پیشین قطر، تأکید کرده است که برنامه هستهای ایران در درجه اول مسئلهای مربوط به اسرائیل و آمریکا است و نباید کشورهای شورای همکاری خلیج فارس خود را درگیر مناقشهای کنند که نه در آن نقشی داشتهاند و نه از آن حمایت کردهاند.
بن جاسم در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» ابراز امیدواری کرده است که تصمیم به توقف حملات علیه ایران، به توافقی نهایی، روشن و شفاف منجر شود، نه به تفاهمنامهای مبهم که برای اجرا نیازمند تفسیر و تشکیل کمیتههای متعدد باشد.
وی تأکید کرده است که همه طرفها از راهحل خروج از چرخه خشونت آگاه هستند و آن، بازگشایی دوباره تنگه هرمز به روی کشتیرانی بینالمللی است. بن جاسم با اشاره به اینکه برنامه هستهایی ایران به اسرائیل و آمریکا مربوط میشود، از کشورهای شورای همکاری خلیجفارس خواسته است که بیش از حد خود را درگیر این موضوع نکنند.
نخستوزیر پیشین قطر همچنین بر ضرورت کاهش تنش و توقف روند تشدید بحران تأکید کرده و هشدار داده است که سیاست برقراری آتشبسهای موقت و تمدید مکرر آنها، از عوامل اصلی رسیدن منطقه به وضعیت کنونی بوده است. وی افزوده است که هر دو طرف منازعه راهحل را میشناسند، اما برای کسب امتیازات بیشتر، در اجرای آن تعلل میکنند؛ در حالی که کشورهای خلیج فارس هزینه این وضعیت را میپردازند.
بن جاسم ابراز امیدواری کرده است که رویدادهای شش ماه گذشته، بهایی قابلقبول برای بازگشت آزادی کشتیرانی در خلیج فارس باشد و درگیریای پایان یابد که تنها اسرائیل از ادامه آن سود میبرد. وی همچنین خواستار ترسیم چارچوبی روشن برای روابط میان کشورهای شورای همکاری خلیجفارس و ایران از طریق گفتوگوهای مستقیم شده است تا منطقه به منطقهای پویا و اقتصادی تبدیل شود که در آن کالاها بدون تعرفههای گمرکی مبادله شوند. به گفته او، تحقق چنین هدفی در صورتی ممکن است که همکاری بر پایه نیتهای صادقانه و ارادهای جدی شکل گیرد و پس از بازگشایی تنگه هرمز و بازگشت شرایط به وضعیت پیش از بحران انجام شود.
منبع: الجزیره