باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - اندرو نیل مجری و ژورنالیست اسکاتلندی در انتقاداتی کوبنده از دولت آمریکا گفت که ایران دونالد ترامپ را «خیلی ماهرانه کنترل می کند» و در حالی که درگیری به دوره انتخابات میاندورهای آمریکا کشیده شده است، ایالات متحده را بدون گزینههای عملی برای صلح رها کرده است.
این مجری باسابقه در نقدی کوبنده گفت که با وجود ادعاهای مکرر رئیسجمهور آمریکا مبنی بر پیروزی در جنگ، اکنون «هیچ گزینه خوبی» برای آمریکا وجود ندارد.
اظهارات او در رادیو تایمز پس از آن مطرح شد که ایران هرگونه برنامهریزی برای مذاکرات صلح با آمریکا برای پایان دادن به درگیری را تکذیب کرد؛ درگیری که از اواخر فوریه و با حملات آمریکا و اسرائیل آغاز شد.
این تکذیب پس از آن صورت گرفت که ترامپ مدعی شد حملات «عظیم» علیه ایران را لغو کرده است تا مذاکرات ازسر گرفته شود.
نیل گفت که ایران تا انتخابات میاندورهای آمریکا در ماه نوامبر، که انتظار میرود حزب جمهوریخواه متحمل شکست سنگینی شود، ترامپ را سرگرم نگه داشته است و کنترل می کند.
او گفت: «حقیقت این است که [برای ترامپ]هیچ گزینه خوبی وجود ندارد. شما این جنگ را تشدید میکنید، همانطور که بارها تهدید کرده است، ایران نیز به همان اندازه تشدید خواهد کرد و در میان کشورهای خلیجفارس به همریختگی ایجاد خواهد کرد.»
وی افزود: «اساساً ایران برتری دارد و در نهایت مجبور خواهید شد عقبنشینی کنید. هیچ توافقی در راه نیست. ایران در این زمینه ترامپ را ماهرانه کنترل میکند. ایران حکومت احمقی نیست. آنها میدانند در آمریکا چه میگذرد. آنها انتخابات میاندورهای را به اندازه ما از نزدیک دنبال میکنند. آنها میدانند که این جنگ عمیقاً ناپسند است.»
او افزود: «این زمان وحشتناکی برای آمریکا با هیچ گزینه خوبی است، و هیچیک از این شعارهای ترامپ – ما وقت خود را حتی برای تحلیل آنها تلف میکنیم، زیرا یا بیمعنی هستند یا ظرف ۲۴ ساعت در آنها تجدید نظر میکند.»
منبع: هافینگتون پست