به گفته اندرو نیل، ایران «دونالد ترامپ را خیلی ماهرانه کنترل می‌کند» در حالی که رئیس‌جمهور آمریکا برای امضای توافق صلح با رژیم تهران دست‌وپنجه نرم می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - اندرو نیل مجری و ژورنالیست اسکاتلندی در انتقاداتی کوبنده از دولت آمریکا گفت که ایران دونالد ترامپ را «خیلی ماهرانه کنترل می کند» و در حالی که درگیری به دوره انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا کشیده شده است، ایالات متحده را بدون گزینه‌های عملی برای صلح رها کرده است.

این مجری باسابقه در نقدی کوبنده گفت که با وجود ادعا‌های مکرر رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر پیروزی در جنگ، اکنون «هیچ گزینه خوبی» برای آمریکا وجود ندارد.

اظهارات او در رادیو تایمز پس از آن مطرح شد که ایران هرگونه برنامه‌ریزی برای مذاکرات صلح با آمریکا برای پایان دادن به درگیری را تکذیب کرد؛ درگیری که از اواخر فوریه و با حملات آمریکا و اسرائیل آغاز شد.

این تکذیب پس از آن صورت گرفت که ترامپ مدعی شد حملات «عظیم» علیه ایران را لغو کرده است تا مذاکرات ازسر گرفته شود.

نیل گفت که ایران تا انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در ماه نوامبر، که انتظار می‌رود حزب جمهوری‌خواه متحمل شکست سنگینی شود، ترامپ را سرگرم نگه داشته است و کنترل می کند.

او گفت: «حقیقت این است که [برای ترامپ]هیچ گزینه خوبی وجود ندارد. شما این جنگ را تشدید می‌کنید، همانطور که بار‌ها تهدید کرده است، ایران نیز به همان اندازه تشدید خواهد کرد و در میان کشور‌های خلیج‌فارس به هم‌ریختگی ایجاد خواهد کرد.»

وی افزود: «اساساً ایران برتری دارد و در نهایت مجبور خواهید شد عقب‌نشینی کنید. هیچ توافقی در راه نیست. ایران در این زمینه ترامپ را ماهرانه کنترل میکند. ایران حکومت احمقی نیست. آن‌ها می‌دانند در آمریکا چه می‌گذرد. آنها انتخابات میان‌دوره‌ای را به اندازه ما از نزدیک دنبال می‌کنند. آنها می‌دانند که این جنگ عمیقاً ناپسند است.»

او افزود: «این زمان وحشتناکی برای آمریکا با هیچ گزینه خوبی است، و هیچ‌یک از این شعار‌های ترامپ – ما وقت خود را حتی برای تحلیل آنها تلف می‌کنیم، زیرا یا بی‌معنی هستند یا ظرف ۲۴ ساعت در آنها تجدید نظر می‌کند.»

منبع: هافینگتون پست

برچسب ها: دونالد ترامپ ، جنگ ایران و آمریکا
خبرهای مرتبط
آمریکا به‌دنبال راه‌های تازه برای فشار بر ایران
پنتاگون قصد دارد تولید پاتریوت را سه برابر کند
ترامپ: کانادا را به‌دلیل دود آتش‌سوزی‌ها تحریم می‌کنیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
گزارش المیادین از همکاری ایران، ترکیه و عراق برای مقابله با گروه‌های تجزیه‌طلب
اصابت پرتابه به کشتی باربری در نزدیکی سواحل عمان
کپلر: ترافیک در باب‌المندب و هرمز همچنان پایین باقی مانده است
کره شمالی: رزمایش‌های آمریکا، ژاپن و کره جنوبی «بحران امنیتی جدید» در آسیا ایجاد کرده است
برنامه هسته‌ای ایران مسئله آمریکا و اسرائیل است؛ کشور‌های شورای همکاری خلیج‌فارس درگیر نشوند
اندرو نیل تحلیلگر اسکاتلندی در نقدی کوبنده: ایران ترامپ را خیلی ماهرانه کنترل می‌کند
جنگ با ایران: شمشیر دو لبه برای اقتصاد و کشاورزی آمریکا
۲۵ ایالت آمریکا علیه تعرفه‌های جدید ترامپ شکایت کردند
روسیه از هدف قرار دادن چهار کشتی اوکراین خبر داد
آمریکا پرواز‌های اخراج مهاجران ونزوئلایی را پس از زمین‌لرزه از سر گرفت
آخرین اخبار
اندرو نیل تحلیلگر اسکاتلندی در نقدی کوبنده: ایران ترامپ را خیلی ماهرانه کنترل می‌کند
آمریکا پرواز‌های اخراج مهاجران ونزوئلایی را پس از زمین‌لرزه از سر گرفت
افت صادرات نفت آمریکا به کمترین سطح در ۸ ماه اخیر
۲۵ ایالت آمریکا علیه تعرفه‌های جدید ترامپ شکایت کردند
روسیه از هدف قرار دادن چهار کشتی اوکراین خبر داد
برنامه هسته‌ای ایران مسئله آمریکا و اسرائیل است؛ کشور‌های شورای همکاری خلیج‌فارس درگیر نشوند
جنگ با ایران: شمشیر دو لبه برای اقتصاد و کشاورزی آمریکا
مقام اوکراینی: عضویت کی‌یف در ناتو یک توهم است
اصابت پرتابه به کشتی باربری در نزدیکی سواحل عمان
کره شمالی: رزمایش‌های آمریکا، ژاپن و کره جنوبی «بحران امنیتی جدید» در آسیا ایجاد کرده است
گزارش المیادین از همکاری ایران، ترکیه و عراق برای مقابله با گروه‌های تجزیه‌طلب
کپلر: ترافیک در باب‌المندب و هرمز همچنان پایین باقی مانده است
قاهره و ریاض: اولویت با راه‌حل سیاسی است
تناقض‌گویی‌های ترامپ از «پیروزی قاطع» تا «آخرین فرصت» برای ایران
هیئت صلح: پیشرفت آتش‌بس غزه به پایبندی اسرائیل و حماس بستگی دارد
اردوغان و بن سلمان درباره طرح صلح غزه و امنیت منطقه رایزنی کردند
آتش‌سوزی گسترده در جنوب هلند موجب تخلیه جمعیت شد
زلنسکی رئیس جدید سرویس اطلاعات خارجی و دبیر شورای امنیت اوکراین را منصوب کرد
دعوت رسمی پاکستان از عراقچی برای سفر به اسلام‌آباد
ادعای ترامپ درباره کنترل تنگه هرمز
جنگ ایران مالیات سنگینی بر متحدان آسیایی آمریکاست
فرار ۲۶۸٬۰۰۰ اسرائیلی از اراضی اشغالی در سه سال
نفتکش‌های سعودی به دلیل تهدید انصارالله مسیر خود را به جنوب آفریقا تغییر دادند
پنتاگون قصد دارد تولید پاتریوت را سه برابر کند
دو انفجار مرموز در نزدیکی فرودگاه تدمر سوریه
زمان و تاریخ مذاکرات آمریکا و ایران هنوز نهایی نشده است
حماس خواستار مداخله میانجی‌گران برای توقف کامل جنگ در غزه شد
ایران در هرمز دیکته می‌کند کدام کشتی‌ها وارد خلیج فارس شوند و از آن خارج شوند
بازداشت حدود ۴۰۰ نفر در فرانسه به ظن ارتباط با آتش‌سوزی‌های اخیر
وال‌استریت‌ژورنال: اردن در جنگ ایران متوجه شد که حمایت از آمریکا هزینه دارد