باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

پویش کتابخوانی در مسیر جاماندگان اربعین برپا می‌شود + فیلم

همزمان با راهپیمایی جاماندگان اربعین، پویش کتابخوانی با محوریت کتاب‌های تقریظ‌شده رهبر شهید انقلاب در مسیر اجرا می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار توکلی، جانشین سپاه تهران گفت: در مسیر راهپیمایی جاماندگان اربعین، «پویش‌های کتاب‌خوانی» با محوریت کتاب‌های تقریظ‌شده توسط رهبر شهید انقلاب تدارک دیده شده است.

 

 
مطالب مرتبط
پویش کتابخوانی در مسیر جاماندگان اربعین برپا می‌شود + فیلم
young journalists club

۴۱ بقعه خراسان جنوبی میزبان جاماندگان اربعین حسینی

پویش کتابخوانی در مسیر جاماندگان اربعین برپا می‌شود + فیلم
young journalists club

تمهیدات ویژه حمل و نقل تهران برای مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین

پویش کتابخوانی در مسیر جاماندگان اربعین برپا می‌شود + فیلم
young journalists club

تمامی ظرفیت‌های شهرداری تهران در مراسم جاماندگان اربعین حسینی، به کار گرفته خواهد شد

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
 قدرت نظامی ایران فراتر از برآورد‌ها + فیلم
۷۶۵

 قدرت نظامی ایران فراتر از برآورد‌ها + فیلم

۱۳ . مرداد . ۱۴۰۵
وداع غزه با ۱۱۲ شهید جنایت اخیر رژیم صهیونیستی + فیلم
۶۳۹

وداع غزه با ۱۱۲ شهید جنایت اخیر رژیم صهیونیستی + فیلم

۱۳ . مرداد . ۱۴۰۵
از حضرت آدم تا رئیسعلی دلواری؛ روایت‌های شگفت‌انگیز از قبرستان وادی‌السلام + فیلم
۶۳۷

از حضرت آدم تا رئیسعلی دلواری؛ روایت‌های شگفت‌انگیز از قبرستان وادی‌السلام + فیلم

۱۳ . مرداد . ۱۴۰۵
اذعان سناتور آمریکایی به شکست سیاست‌های جنگ‌طلبانه واشنگتن + فیلم
۴۸۹

اذعان سناتور آمریکایی به شکست سیاست‌های جنگ‌طلبانه واشنگتن + فیلم

۱۳ . مرداد . ۱۴۰۵
بازگشت زائران اربعین به کشور + فیلم
۴۳۵

بازگشت زائران اربعین به کشور + فیلم

۱۳ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha