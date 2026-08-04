\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0633\u0631\u062f\u0627\u0631 \u062a\u0648\u06a9\u0644\u06cc\u060c \u062c\u0627\u0646\u0634\u06cc\u0646 \u0633\u067e\u0627\u0647 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a: \u062f\u0631 \u0645\u0633\u06cc\u0631 \u0631\u0627\u0647\u067e\u06cc\u0645\u0627\u06cc\u06cc \u062c\u0627\u0645\u0627\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u0627\u0631\u0628\u0639\u06cc\u0646\u060c \u00ab\u067e\u0648\u06cc\u0634\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06a9\u062a\u0627\u0628\u200c\u062e\u0648\u0627\u0646\u06cc\u00bb \u0628\u0627 \u0645\u062d\u0648\u0631\u06cc\u062a \u06a9\u062a\u0627\u0628\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062a\u0642\u0631\u06cc\u0638\u200c\u0634\u062f\u0647 \u062a\u0648\u0633\u0637 \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u062a\u062f\u0627\u0631\u06a9 \u062f\u06cc\u062f\u0647 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\n\u00a0