صادرات نفت آمریکا در ماه ژوئیه به ۳.۶۶ میلیون بشکه در روز کاهش یافت که به دلیل افزایش عرضه نفت غرب آسیا پس از یادداشت تفاهم واشنگتن و تهران است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دادههای ردیابی کشتیها نشان میدهد که صادرات نفت آمریکا در ماه جولای به ۳.۶۶ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است که پایینترین سطح در هشت ماه گذشته است.
این پس از آن رخ داد که «یادداشت تفاهم» بین آمریکا و ایران در ماه ژوئن، برای مدت کوتاهی بازارها را با نفت «خاورمیانه» پر کرد و باعث کاهش تقاضا برای نفت خام آمریکا در خارج از کشور شد.
آمریکا امسال پس از جنگ علیه ایران که منجر به کاهش شدید عرضه نفت خام از غرب آسیا شد و کشورهای آسیایی و اروپایی را مجبور کرد برای پر کردن این خلا به واشنگتن روی آورند، جایگاه برتر خود را در فهرست بزرگترین صادرکنندگان نفت جهان تثبیت کرده بود، به طوری که صادرات نفت خام آمریکا در ماه مه به ۵.۷ میلیون بشکه در روز افزایش یافت که یک رکورد ماهانه بود.
با این حال، این صادرات از آن زمان به طور پیوسته کاهش یافته است، زیرا «یادداشت تفاهم» امضا شده بین واشنگتن و تهران در ماه ژوئن به طور خلاصه به نفتکشهای سرگردان کمک کرد تا از تنگه هرمز عبور کنند و عرضه در بازارهای نفت را افزایش داد.
تعداد نفتکشهایی که در یک روز از این تنگه خارج شدند نیز در طول دوره توافق به ۴۲ نفتکش رسید.
سهم صادرات نفت آمریکا به آسیا در ماه جولای از ۵۲ درصد در ماه ژوئن به حدود ۴۰ درصد کاهش یافت، زمانی که خریداران اصلی، از جمله ژاپن و کره جنوبی، محمولههای کمتری دریافت کردند.
صادرات به ژاپن، بزرگترین خریدار در ماههای ژوئن و ژوئیه، در مقایسه با اوج خود در ماه مه، ۶۷ درصد کاهش یافت و به ۳۲۴ هزار بشکه در روز در ماه ژوئیه رسید، در حالی که صادرات به کره جنوبی ۳۹ درصد کاهش یافت و به ۴۷۴ هزار بشکه در روز رسید.
صادرات نفت به اروپا نیز در ماه جولای به حدود ۱.۷ میلیون بشکه در روز کاهش یافت، در حالی که این رقم در ماه مه ۲.۵ میلیون بشکه در روز بود.
منبع: المیادین