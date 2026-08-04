صادرات نفت آمریکا در ماه ژوئیه به ۳.۶۶ میلیون بشکه در روز کاهش یافت که به دلیل افزایش عرضه نفت غرب آسیا پس از یادداشت تفاهم واشنگتن و تهران است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - داده‌های ردیابی کشتی‌ها نشان می‌دهد که صادرات نفت آمریکا در ماه جولای به ۳.۶۶ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است که پایین‌ترین سطح در هشت ماه گذشته است.

این پس از آن رخ داد که «یادداشت تفاهم» بین آمریکا و ایران در ماه ژوئن، برای مدت کوتاهی بازار‌ها را با نفت «خاورمیانه» پر کرد و باعث کاهش تقاضا برای نفت خام آمریکا در خارج از کشور شد.

آمریکا امسال پس از جنگ علیه ایران که منجر به کاهش شدید عرضه نفت خام از غرب آسیا شد و کشور‌های آسیایی و اروپایی را مجبور کرد برای پر کردن این خلا به واشنگتن روی آورند، جایگاه برتر خود را در فهرست بزرگترین صادرکنندگان نفت جهان تثبیت کرده بود، به طوری که صادرات نفت خام آمریکا در ماه مه به ۵.۷ میلیون بشکه در روز افزایش یافت که یک رکورد ماهانه بود.

با این حال، این صادرات از آن زمان به طور پیوسته کاهش یافته است، زیرا «یادداشت تفاهم» امضا شده بین واشنگتن و تهران در ماه ژوئن به طور خلاصه به نفتکش‌های سرگردان کمک کرد تا از تنگه هرمز عبور کنند و عرضه در بازار‌های نفت را افزایش داد.

تعداد نفتکش‌هایی که در یک روز از این تنگه خارج شدند نیز در طول دوره توافق به ۴۲ نفتکش رسید.

سهم صادرات نفت آمریکا به آسیا در ماه جولای از ۵۲ درصد در ماه ژوئن به حدود ۴۰ درصد کاهش یافت، زمانی که خریداران اصلی، از جمله ژاپن و کره جنوبی، محموله‌های کمتری دریافت کردند.

صادرات به ژاپن، بزرگترین خریدار در ماه‌های ژوئن و ژوئیه، در مقایسه با اوج خود در ماه مه، ۶۷ درصد کاهش یافت و به ۳۲۴ هزار بشکه در روز در ماه ژوئیه رسید، در حالی که صادرات به کره جنوبی ۳۹ درصد کاهش یافت و به ۴۷۴ هزار بشکه در روز رسید.

صادرات نفت به اروپا نیز در ماه جولای به حدود ۱.۷ میلیون بشکه در روز کاهش یافت، در حالی که این رقم در ماه مه ۲.۵ میلیون بشکه در روز بود.

منبع: المیادین

برچسب ها: نفت آمریکا ، تنگه هرمز
خبرهای مرتبط
کپلر: ترافیک در باب‌المندب و هرمز همچنان پایین باقی مانده است
تحلیلگر ارشد غربی:
ایران در هرمز دیکته می‌کند کدام کشتی‌ها وارد خلیج فارس شوند و از آن خارج شوند
جهان هنوز با پیامد‌های اصلی اختلال در تنگه هرمز روبه‌رو نشده است + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
گزارش المیادین از همکاری ایران، ترکیه و عراق برای مقابله با گروه‌های تجزیه‌طلب
اصابت پرتابه به کشتی باربری در نزدیکی سواحل عمان
کره شمالی: رزمایش‌های آمریکا، ژاپن و کره جنوبی «بحران امنیتی جدید» در آسیا ایجاد کرده است
کپلر: ترافیک در باب‌المندب و هرمز همچنان پایین باقی مانده است
مقام اوکراینی: عضویت کی‌یف در ناتو یک توهم است
برنامه هسته‌ای ایران مسئله آمریکا و اسرائیل است؛ کشور‌های شورای همکاری خلیج‌فارس درگیر نشوند
جنگ با ایران: شمشیر دو لبه برای اقتصاد و کشاورزی آمریکا
روسیه از هدف قرار دادن چهار کشتی اوکراین خبر داد
۲۵ ایالت آمریکا علیه تعرفه‌های جدید ترامپ شکایت کردند
افت صادرات نفت آمریکا به کمترین سطح در ۸ ماه اخیر
آخرین اخبار
افت صادرات نفت آمریکا به کمترین سطح در ۸ ماه اخیر
۲۵ ایالت آمریکا علیه تعرفه‌های جدید ترامپ شکایت کردند
روسیه از هدف قرار دادن چهار کشتی اوکراین خبر داد
برنامه هسته‌ای ایران مسئله آمریکا و اسرائیل است؛ کشور‌های شورای همکاری خلیج‌فارس درگیر نشوند
جنگ با ایران: شمشیر دو لبه برای اقتصاد و کشاورزی آمریکا
مقام اوکراینی: عضویت کی‌یف در ناتو یک توهم است
اصابت پرتابه به کشتی باربری در نزدیکی سواحل عمان
کره شمالی: رزمایش‌های آمریکا، ژاپن و کره جنوبی «بحران امنیتی جدید» در آسیا ایجاد کرده است
گزارش المیادین از همکاری ایران، ترکیه و عراق برای مقابله با گروه‌های تجزیه‌طلب
کپلر: ترافیک در باب‌المندب و هرمز همچنان پایین باقی مانده است
قاهره و ریاض: اولویت با راه‌حل سیاسی است
تناقض‌گویی‌های ترامپ از «پیروزی قاطع» تا «آخرین فرصت» برای ایران
هیئت صلح: پیشرفت آتش‌بس غزه به پایبندی اسرائیل و حماس بستگی دارد
اردوغان و بن سلمان درباره طرح صلح غزه و امنیت منطقه رایزنی کردند
آتش‌سوزی گسترده در جنوب هلند موجب تخلیه جمعیت شد
زلنسکی رئیس جدید سرویس اطلاعات خارجی و دبیر شورای امنیت اوکراین را منصوب کرد
دعوت رسمی پاکستان از عراقچی برای سفر به اسلام‌آباد
ادعای ترامپ درباره کنترل تنگه هرمز
جنگ ایران مالیات سنگینی بر متحدان آسیایی آمریکاست
فرار ۲۶۸٬۰۰۰ اسرائیلی از اراضی اشغالی در سه سال
نفتکش‌های سعودی به دلیل تهدید انصارالله مسیر خود را به جنوب آفریقا تغییر دادند
پنتاگون قصد دارد تولید پاتریوت را سه برابر کند
دو انفجار مرموز در نزدیکی فرودگاه تدمر سوریه
زمان و تاریخ مذاکرات آمریکا و ایران هنوز نهایی نشده است
حماس خواستار مداخله میانجی‌گران برای توقف کامل جنگ در غزه شد
ایران در هرمز دیکته می‌کند کدام کشتی‌ها وارد خلیج فارس شوند و از آن خارج شوند
بازداشت حدود ۴۰۰ نفر در فرانسه به ظن ارتباط با آتش‌سوزی‌های اخیر
وال‌استریت‌ژورنال: اردن در جنگ ایران متوجه شد که حمایت از آمریکا هزینه دارد
سران اروپا مخالف عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا هستند
آمریکا به‌دنبال راه‌های تازه برای فشار بر ایران