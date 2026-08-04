تردد زائران اربعین در مرز خسروی به حدود ۸۹۵هزار نفر رسید

باشگاه خبرنگاران جوان - علی سلیمی روز سهشنبه با تسلیت اربعین سید و سالار شهیدان امام حسین (ع) اظهار کرد: از ابتدای اجرای طرح اربعین تاکنون ۸۹۴ هزار و ۶۵۷ نفر از این مرز تردد کردهاند که ۳۵۹ هزار و ۶۵۶ نفر مربوط به ورود زائران و ۵۳۵ هزار و یک نفر مربوط به خروج از کشور بوده است.
وی اظهار کرد که از مجموع ترددهای صورت گرفته در ۲۴ ساعت گذشته(دوازدهم مردادماه) ۷۶ هزار و ۶۰۶ زائر از مرز بینالمللی خسروی عبور کردند که از این تعداد ۶۰ هزار و ۲۹۴ نفر وارد کشور و ۱۶ هزار و ۳۱۲ نفر از کشور خارج شدهاند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان کرمانشاه با اشاره به تغییر روند ترددها در روزهای اخیر گفت: با افزایش شمار زائرانی که از سفر عتبات بازمیگردند، تمهیدات لازم برای مدیریت موج بازگشت در مرز خسروی و محورهای منتهی به آن پیشبینی شده است.
سلیمی ادامه داد: نیروهای راهداری در مسیرهای ارتباطی و پایانه مرزی مستقر هستند و با همکاری سایر دستگاههای خدماترسان، فرآیند تردد و جابهجایی زائران را مدیریت میکنند.
وی خاطرنشان کرد: ساماندهی ناوگان حملونقل، کنترل و روانسازی ترافیک، آمادهسازی مسیرها و حضور شبانهروزی عوامل اجرایی از جمله اقداماتی است که برای خدمترسانی مطلوب به زائران در حال انجام است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه از زائران خواست زمان بازگشت خود را مدیریت کنند و با توجه به فعالیت شبانهروزی مرز خسروی، برنامه سفر خود را به گونهای تنظیم کنند که بازگشت آنان با سهولت و آرامش بیشتری انجام شود.