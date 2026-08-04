جانشین فرماندهی انتظامی قزوین از دستگیری ۲ عضو از یک باند سه نفره کلاهبرداری اینترنتی شناسایی و دستگیر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - جانشین فرماندهی انتظامی قزوین از دستگیری ۲ عضو از یک باند سه نفره کلاهبرداری اینترنتی که با هک کردن حساب بانکی شهروندان و انتقال وجوه به حسابهای واسطه، اقدام به خرید و گوشی همراه، کنسول بازی و لپتاپ می کردند با هوشیاری یکی از کارکنان انتظامی استان شناسایی و دستگیر شدند.
سردار علی اصغر جمالی روز سه شنبه در بیان جزییان این خبر، تاکید کرد: در مرداد ماه سال جاری، یکی ازکارکنان انتظامی قزوین که قصد فروش کالایی را در یکی از سایتهای آگهی محور اینترنتی داشت پس از درج آگهی، با تماس تلفنی فردی که خود را خریدار معرفی نموده، مواجه و پس از هماهنگی ۲ نفر برای خرید کالا به منزل وی مراجعه میکنند.
وی با اشاره به اینکه خریداران اهل یکی از استانهای همجوار بودند، افزود: هنگامی که فروشنده درخواست ارایه کارت شناسایی مینماید، خریداران ناگهان از معامله منصرف شده و رفتارهای غیرعادی از خود نشان میدهند که با توجه به تغییر ناگهانی رفتار و اضطراب بیش ازحد خریداران، فروشنده که یک افسر مجرب پلیس بود به آنها مشکوک و بلافاصله هر ۲ متهم را در محل بازداشت و برای ادامه تحقیقات به پلیس آگاهی منتقل میکند.
این مقام انتظامی تصریح کرد: دربازجوییهای فنی و تخصصی انجام شده مشخص شد هر ۲ نفر از متهمان سابقهدار بوده و به عنوان اعضای یک باند سه نفره فعالیت داشته و با هک کردن حساب بانکی شهروندان و نگهداری مبالغ سرقتی در حسابهای واسطه، جهت خرید گوشی تلفن همراه، کنسول بازی و لپتاپ از این پولها استفاده میکردند.
جانشین فرمانده انتظامی استان قزوین ادامه داد: متهمان در تحقیقات تکمیلی به ۱۲ فقره کلاهبرداری به میزان ۱۲ میلیارد ریال به همین شیوه در استانهای البرز، تهران و بوشهر اعتراف، که خوشبختانه با اقدام کارآگاهان پلیس، تمامی این مبالغ به مالباختگان بازگردانده شد.
سردار جمالی با اشاره به اینکه با هماهنگی مقام قضایی، متهمان روانه زندان شده و دستگیری نفر سوم این باند نیز همچنان در دستور کار ویژه پلیس قرار دارد، اعلام کرد: به شهروندان توصیه میشود هرگونه رفتار مشکوک در معاملات اینترنتی را جدی گرفته و مراتب را به مرکز فوریتهای پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.