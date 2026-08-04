باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - نیرو‌های خدمات شهری از ساعات اولیه امروز با استقرار در محدوده میدان امامزادگان و مسیر‌های منتهی به آن، نسبت به تنظیف محیطی فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

همچنین، سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهرکرد با استقرار خودرو‌های اطفای حریق و نیرو‌های عملیاتی در نقاط استراتژیک این محدوده، تدابیر ویژه‌ای را برای پیشگیری از حوادث احتمالی و تامین ایمنی مسیر تردد سوگواران اتخاذ کرده است.

مدیریت شهری شهرکرد با تاکید بر لزوم همکاری شهروندان در حفظ نظم عمومی، اعلام کرد: تمامی ظرفیت‌های عملیاتی شهرداری تا پایان مراسم و تخلیه کامل جمعیت در آماده‌باش خواهد بود تا شهروندان بتوانند در فضایی ایمن و آرام به اقامه عزاداری بپردازند.