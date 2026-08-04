همزمان با برگزاری مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین در میدان امامزادگان دوخاتون، تیم‌های عملیاتی خدمات شهری و آتش‌نشانی شهرداری شهرکرد با هدف تامین ایمنی و رفاه حال عزاداران در آماده‌باش کامل قرار گرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - نیرو‌های خدمات شهری از ساعات اولیه امروز با استقرار در محدوده میدان امامزادگان و مسیر‌های منتهی به آن، نسبت به تنظیف محیطی فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

همچنین، سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهرکرد با استقرار خودرو‌های اطفای حریق و نیرو‌های عملیاتی در نقاط استراتژیک این محدوده، تدابیر ویژه‌ای را برای پیشگیری از حوادث احتمالی و تامین ایمنی مسیر تردد سوگواران اتخاذ کرده است.

مدیریت شهری شهرکرد با تاکید بر لزوم همکاری شهروندان در حفظ نظم عمومی، اعلام کرد: تمامی ظرفیت‌های عملیاتی شهرداری تا پایان مراسم و تخلیه کامل جمعیت در آماده‌باش خواهد بود تا شهروندان بتوانند در فضایی ایمن و آرام به اقامه عزاداری بپردازند.

برچسب ها: مدیریت شهری ، اربعین حسینی
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