باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - شیراز، امروز میزبان خیل عاشقانی بود که اگرچه از کاروان پیاده‌روی اربعین در کربلا جا مانده بودند، اما دل‌هایشان را به عشق سیدالشهدا (ع) راهی بین‌الحرمین کردند.

از نخستین ساعات صبح، مسیر میدان امام حسین (ع) تا حرم مطهر شاهچراغ (ع) مملو از مردان، زنان، جوانان و کودکانی شد که با نوای «لبیک یا حسین» قدم در راه عشق گذاشتند. این مسیر هر ساله به عنوان آیین پیاده‌روی جاماندگان اربعین در شیراز برگزار می‌شود.

گرمای هوا نتوانست از شور و اشتیاق دلدادگان اهل‌بیت (ع) بکاهد. آفتاب سوزان بر چهره‌ها می‌تابید، اما عشق حسین (ع) خستگی را از گام‌های عاشقان گرفته بود. بسیاری با پای برهنه، برخی همراه کودکان و سالمندان و گروهی با پرچم‌های سرخ و سیاه، این مسیر را پیمودند تا نشان دهند فاصله جغرافیایی، مانعی برای حضور در میعادگاه دل‌ها نیست.

در طول مسیر، موکب‌های مردمی با توزیع آب، شربت و پذیرایی از عزاداران، جلوه‌ای از فرهنگ خدمت به زائران حسینی را به نمایش گذاشتند و نوای مرثیه و ذکر اهل‌بیت (ع) فضای شهر را سرشار از حال و هوای اربعین کرده بود.

پیاده‌روی جاماندگان اربعین در شیراز، تنها یک مسیر چند کیلومتری نبود؛ راهی بود که از میدان امام حسین (ع) آغاز شد و در حرم مطهر شاهچراغ (ع) به پایان رسید، اما حقیقت آن، سفری از دل‌های مشتاق تا بین‌الحرمین بود؛ جایی که عاشقان، هرچند کیلومتر‌ها دور از کربلا، خود را در کنار حرم امام حسین (ع) و حضرت عباس (ع) احساس می‌کردند.

امسال نیز شیراز بار دیگر ثابت کرد که گرمای هوا، سختی مسیر و فاصله از کربلا، در برابر عشق به سیدالشهدا (ع) رنگ می‌بازد؛ چرا که دل‌های عاشقان، پیش از قدم‌هایشان، به بین‌الحرمین رسیده بود.

گفتنی است استان فارس در روز اربعین حسینی، میزبان خیل مشتاقانی بود که با حضور در مراسم پیاده‌روی «جاماندگان اربعین»، عشق و ارادت قلبی خود را به قافله‌سالار دشت کربلا ابراز کردند. حضور پرشور مردم در مسیرهای پیاده‌روی، جلوه‌ای از شور و شعور حسینی را در اقصی نقاط استان فارس رقم زد.