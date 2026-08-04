باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - آمریکا روز دوشنبه پروازهای اخراج خود را به ونزوئلا از سر گرفت و برای اولین بار از زمان وقوع زمینلرزههای ویرانگر در اواخر ژوئن در این کشور، بیش از ۱۰۰ مهاجر را بازگرداند.
پیش از این فاجعه، دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، هر هفته صدها ونزوئلایی را اخراج میکرد. پس از وقوع دو زمینلرزه شدید که بیش از ۶٬۰۰۰ کشته و ویرانی گسترده به بار آورد، این پروازها متوقف شد.
آخرین پرواز اخراجی ساعاتی پیش از فاجعه، ۱۴۶ نفر را حمل میکرد که بسیاری از آنها بعداً در اثر ریزش هتلی که در آن اقامت داشتند، جان باختند.
روز دوشنبه، یک هواپیما حامل ۱۴۷ مهاجر ونزوئلایی از میامی به سمت ایالت شمال شرقی آنزواِتگی حرکت کرد و در آنجا فرود آمد.
این هواپیما در فرودگاه بینالمللی خوزه آنتونیو آنزواِتگی در شهر بارسلونا به زمین نشست، زیرا فرودگاه اصلی کشور، فرودگاه بینالمللی سیمون بولیوار، آسیب قابل توجهی از زلزله دیده بود.
مروین مالدونادو، که مسئول برنامه بازگشت ونزوئلا است، با استقبال از ورود این افراد گفت که آنها «به خانه بازمیگردند تا با خانوادههای خود دوباره متحد شوند، تحصیلات خود را ادامه دهند، مولد باشند و به توسعه ملی کمک کنند.»
بسیاری از ونزوئلاییها با سفرهای خطرناک به آمریکا، از مشکلات اقتصادی و سرکوب سیاسی گریخته بودند.
با این حال، پس از آنکه دیوان عالی آمریکا در اکتبر گذشته به دولت ترامپ اجازه داد تا وضعیت حفاظت موقت (TPS) را برای ۳۰۰٬۰۰۰ ونزوئلایی پایان دهد، اخراجها افزایش یافت. ثبت پروازهای ICE نشان میدهد که تنها در ماه مه، پیش از زمینلرزهها، ۱٬۷۴۶ اخراج انجام شده است.
پس از ربودن نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، توسط دولت ترامپ در ماه ژانویه، پروازهای اخراج تحت رهبری دِلسای رودریگز، رئیسجمهور موقت، گسترش یافت.
مقامات ونزوئلا اعلام کردند که پرواز روز دوشنبه، صد و شصت و پنجمین پرواز از زمان ازسرگیری اخراجها در اوایل سال ۲۰۲۵ تحت توافقنامه مهاجرتی بین کاراکاس و واشنگتن بود.
منبع: آناتولی