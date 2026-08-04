مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) از برنامه‌ریزی و افزایش ظرفیت پروازهای اربعین خبر داد و گفت: ظرفیت پروازهای این شرکت برای جابه‌جایی زائران اربعین از حدود ۳۰ هزار صندلی در برنامه اولیه، به ۳۷ تا ۳۸ هزار صندلی افزایش خواهد یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - عبدالطاهر عبدالحی، مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، با اشاره به تعیین بازه زمانی عملیات اربعین از سوی ستاد اربعین از ۳۱ تیر تا ۱۶ مرداد، اظهار کرد: پس از تعیین این بازه زمانی، برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شد و همان‌گونه که پیش از این نیز با دستور مقام عالی وزارت راه و شهرسازی مورد تأکید قرار گرفته بود، نهادها، سازمان‌ها و شرکت‌هایی که در حوزه هوایی با یکدیگر همکاری داشتند، مقدمات لازم را برای ارائه خدمات به زائران فراهم کردند.

وی افزود: تلاش کردیم خدمات امسال را نسبت به سال گذشته گسترش دهیم و ظرفیت بیشتری را برای جابه‌جایی زائران اختصاص دهیم. سال گذشته پروازهای ایران‌ایر به مقصد نجف از ۷ مبدا انجام می‌شد، اما امسال این پوشش افزایش یافته و پروازها از حدود ۱۷ مبدا در ۱۵ استان برنامه‌ریزی شده است.

عبدالحی با بیان اینکه تمام برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده وارد مرحله اجرایی شده است، گفت: حتی از برنامه‌ریزی اولیه و تعداد صندلی‌هایی که برای این عملیات در نظر گرفته بودیم نیز جلوتر هستیم؛ چراکه با افزایش تقاضا، تلاش کردیم با حداکثر قابلیت و توان ناوگان موجود، تعداد پروازها و ظرفیت جابه‌جایی زائران را افزایش دهیم.

مدیرعامل ایران‌ایر ادامه داد: در برنامه اولیه حدود ۳۰ هزار صندلی برای زائران اربعین پیش‌بینی کرده بودیم که در مرحله نخست این ظرفیت به ۳۵ هزار صندلی افزایش یافت و پیش‌بینی می‌کنیم در نهایت و تا پایان بازه زمانی عملیات اربعین، ظرفیت جابه‌جایی به حدود ۳۷ تا ۳۸ هزار صندلی برسد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت تسریع روند خدمات فرودگاهی، به زائران توصیه کرد: به‌ویژه برای مسیرهای برگشت، بهتر است مسافران علاوه بر نسخه الکترونیکی، یک نسخه چاپی از بلیت خود نیز همراه داشته باشند.

عبدالحی خاطرنشان کرد: بعضاً همکاران ما در بخش خدمات فرودگاهی، به‌خصوص در فرودگاه نجف، با مشکل ارائه بلیت مواجه می‌شوند و همراه داشتن نسخه کاغذی بلیت می‌تواند سرعت انجام امور و ارائه خدمات به زائران و همچنین روند کار کارکنان را افزایش دهد.

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، پرواز
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