کیف پول ایران چیست و چه امکاناتی دارد؟

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - مدیر اداره نظارت بر نظامهای پرداخت بانک مرکزی گفت: کیف پول ایران به عنوان یک ابزار پرداخت جدید بر بستر کدهای دستوری اپراتورهای تلفن همراه طراحی و پیادهسازی شده است و کاربران میتوانند از طریق آن نسبت به تأمین مایحتاج ضروری و پرداخت هزینههای روزمره خود اقدام کنند.
مدیر اداره نظارت بر نظامهای پرداخت بانک مرکزی با اشاره به توسعه این خدمت اظهار کرد: تاکنون حدود ۹۰ میلیون کیف پول ایران برای شهروندان ایرانی ایجاد شده است و افراد میتوانند با شمارهگیری کد دستوری ستاره ۹۸ مربع کیف پول خود را مشاهده کرده و از خدمات مختلف آن از جمله مشاهده مانده موجودی، شارژ کیف پول و خدمت «کیفتوکیف» بهرهمند شوند.
او افزود: با پیگیریهای انجامشده از سوی بانک مرکزی، کیف پول ایران به سایر کیف پولهای تجاری از جمله تارا، ایوانو، اسنپپی و... متصل شده است. به این ترتیب، علاوه بر امکان انجام تراکنشهای فرد به فرد (P۲P)، دارندگان کیف پول ایران میتوانند با موجودی خود از شبکه فروشگاههای طرف قرارداد این کیف پولهای تجاری، کالا و خدمات مورد نیازشان را خریداری کنند.
مدیر اداره نظارت بر نظامهای پرداخت بانک مرکزی ادامه داد: برنامهریزیهایی نیز در حال انجام است تا بخشی از مزایای رفاهی کارکنان دستگاههای دولتی و همچنین بخشی از یارانه نقدی سرپرستان خانوار از طریق کیف پول ایران شارژ شود و امکان استفاده از این منابع برای عموم مردم فراهم شود.