شهروندخبرنگار ما به مناسبت اربعین حسینی فیلم و تصاویری از برپایی ایستگاه صلوانی در روستای گردشگری توآباد از توابع شهرستان آوج را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با اربعین حسینی و در راستای زنده نگه‌داشتن حماسه جاوید کربلا، عاشقان و دلباختگان اباعبدالله الحسین (ع) در روستای گردشگری توآباد از توابع شهرستان آوج استان قزوین با برپایی ایستگاه صلواتی از سوگواران پذیرایی کردند. ایستگاهی که کودکان هم میزبان آن بودند و همراه با والدین خود در این امر حسنه سهیم شدند تا عشق و ارادت خود را به امام حسین (ع) نشان دهند.

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منبع: حسین هاشمی - قزوین

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