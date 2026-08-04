شهروندخبرنگار ما به مناسبت اربعین حسینی فیلم و تصاویری از برپایی ایستگاه صلوانی در روستای گردشگری توآباد از توابع شهرستان آوج را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با اربعین حسینی و در راستای زنده نگه‌داشتن حماسه جاوید کربلا، عاشقان و دلباختگان اباعبدالله الحسین (ع) در روستای گردشگری توآباد از توابع شهرستان آوج استان قزوین با برپایی ایستگاه صلواتی از سوگواران پذیرایی کردند. ایستگاهی که کودکان هم میزبان آن بودند و همراه با والدین خود در این امر حسنه سهیم شدند تا عشق و ارادت خود را به امام حسین (ع) نشان دهند.
 شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: حسین هاشمی - قزوین

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برگزاری پرشور ایستگاه صلواتی در روستای گردشگری توآباد

برگزاری پرشور ایستگاه صلواتی در روستای گردشگری توآباد

ایستگاه صلواتی در روستای توآباد

برگزاری پرشور ایستگاه صلواتی در روستای گردشگری توآباد

برگزاری پرشور ایستگاه صلواتی در روستای گردشگری توآباد

برگزاری پرشور ایستگاه صلواتی در روستای گردشگری توآباد

برگزاری پرشور ایستگاه صلواتی در روستای گردشگری توآباد

برگزاری پرشور ایستگاه صلواتی در روستای گردشگری توآباد

ایستگاه صلواتی

برگزاری پرشور ایستگاه صلواتی در روستای گردشگری توآباد

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید

برچسب ها: اربعین حسنی ، مناسبت های مذهبی ، ایستگاه صلواتی
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