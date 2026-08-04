باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت توزیع نیروی برق شیراز با اجرای موفق مرحله جدیدی از طرح ملی مهتاب، موفق به جمع‌آوری ۱۳۵ فقره برق غیرمجاز و احصای ۳۴۰.۵۰۰ کیلووات ساعت انرژی شده است. این طرح به منظور بهینه‌سازی مصرف انرژی و کاهش اتلاف منابع برق در استان فارس به مرحله اجرا درآمده است.

احمد رضا خسروی، مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق شیراز، در این باره گفت: طرح ملی مهتاب به عنوان یک اقدام استراتژیک در راستای کاهش مصرف انرژی و مدیریت بهینه منابع طراحی شده است. این طرح نه تنها به جمع‌آوری برق غیرمجاز کمک می‌کند، بلکه فرهنگ مصرف بهینه انرژی را نیز در جامعه ارتقاء می‌دهد.

او همچنین افزود: در مانور پانزدهم، علاوه بر جمع‌آوری برق غیرمجاز، ۹۸ انشعاب قانونی جدید نیز واگذار شد و ۱۲۴ دستگاه کنتور معیوب تعویض گردید. این اقدامات نشان‌دهنده عزم راسخ همکاران ما در مبارزه با برق غیرمجاز و ارتقاء فرهنگ مصرف بهینه انرژی است.

خسروی با اشاره به تأثیرات مثبت این طرح بر درآمد‌های پایدار شرکت توزیع نیروی برق شیراز، تصریح کرد: با اجرای این طرح نه تنها به کاهش اتلاف انرژی کمک می‌کنیم، بلکه زمینه‌ساز افزایش منابع برای توسعه زیرساخت‌های تامین و توزیع برق پایدار در مناطق روستایی و شهری شیراز و ۹ شهرستان پیرامون خواهیم بود.

محمد حضرتی مدیر لوازم اندازه‌گیری برق شیراز نیز. اظهار داشت با وجود ثبت عملکردی فراتر از اهداف تعیین شده، طرح ملی مهتاب همچنان به مدت ۴۸ روز و در قالب ۵ هفته عملیاتی دیگر ادامه خواهد داشت تا اقدامات فنی، نظارتی و مقابله با مصارف غیرمجاز برق با جدیت دنبال شود.

حضرتی در پایان گفت: دستاورد‌های طرح مهتاب تنها به اقدامات فنی محدود نبوده و آثار قابل توجهی نیز بر پایداری شبکه برق داشته است.

این اقدامات نمایانگر تلاش‌های مستمر شرکت توزیع نیروی برق شیراز در راستای بهبود مدیریت مصرف انرژی و حفظ منابع طبیعی کشور است.

منبع: شرکت توزیع برق شیراز