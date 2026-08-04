باشگاه خبرنگاران جوان؛ در مراسم امضای این تفاهمنامه، فرزانه انصاری، رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، با تأکید بر اینکه کیفیت دادهها و استانداردسازی فرآیندهای آماری، زیربنای حکمرانی دادهمحور و تصمیمگیری صحیح است، گفت: هرچه دادهها دقیقتر، قابل اعتمادتر و قابل مقایسهتر باشند، تصمیمات اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی نیز اثربخشتر خواهد بود.
وی با اشاره به نقش سازمان ملی استاندارد در توسعه استانداردهای ملی و بینالمللی افزود: دادهای که از معیارهای واحد، قابلیت تبادل و تضمین کیفیت برخوردار نباشد، نمیتواند مبنای تصمیمسازی درست قرار گیرد؛ از اینرو همکاری با مرکز آمار ایران برای استانداردسازی شاخصها، تعاریف و روشهای تولید آمار ضرورتی اجتنابناپذیر است.
انصاری با تأکید بر اهمیت حکمرانی دادهمحور، سرمایهگذاری در تولید دادههای دقیق و باکیفیت را همسنگ سرمایهگذاری در سایر زیرساختهای توسعه دانست و گفت: مطالعات نشان میدهد استانداردها سهم قابل توجهی در رشد تولید ناخالص داخلی، افزایش بهرهوری و توسعه پایدار دارند.
غلامرضا گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران نیز با بیان اینکه این مرکز از سال ۱۳۴۲ دارای ساختار تخصصی در حوزه استانداردهای آماری است، افزود: همکاری با سازمان ملی استاندارد ایران فرصت ارزشمندی برای توسعه استانداردهای آماری، ارتقای کیفیت نظام آماری کشور و بهرهگیری از ظرفیتهای مشترک در تدوین و اجرای استانداردهای ملی و بینالمللی فراهم میکند.
در ادامه، فرحناز قلاسیمود، معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران، با تشریح محورهای تفاهمنامه، اعلام کرد: این سند همکاری زمینه مشارکت مرکز آمار ایران در تدوین استانداردهای ملی و بینالمللی حوزه آمار، توسعه فعالیتهای مشترک و ترویج استانداردهای آماری را فراهم میسازد و انتشار شاخصهای مرتبط با استاندارد میتواند به سیاستگذاری و تصمیمگیری دقیقتر در سطح ملی کمک کند.
در پایان این مراسم، تفاهمنامه همکاری میان سازمان ملی استاندارد ایران و مرکز آمار ایران به امضای فرحناز قلاسیمود، معاون تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد ایران و غلامرضا گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران رسید.