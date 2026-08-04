باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ عبادی رئیس پلیس راه مازندران از سنگین بودن ترافیک در محورهای کندوان، هراز و سوادکوه خبر داد و گفت: برای مدیریت بار ترافیکی، محدودیتهای یکطرفه در محورهای کندوان و هراز اجرا میشود.
او افزود: از ساعت ۹ صبح مسیر شمال به جنوب در محدوده خروجی مرزنآباد مسدود شده و طبق برنامه، از ساعت ۱۱ صبح نیز محدودیت یکطرفه از محدوده پل زنگوله به سمت شمال اجرا خواهد شد.
رئیس پلیس راه مازندران گفت: در محور هراز نیز با توجه به حجم بالای تردد، محدودیتهای یکطرفه مقطعی و کوتاهمدت در محدودههای گزنگ، سپاهسد و پلیسراه اعمال میشود.
سرهنگ عبادی از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، با صبر و حوصله و توجه به اطلاعیههای پلیس، سفر خود را مدیریت کنند تا تردد در محورهای مواصلاتی استان با ایمنی بیشتری انجام شود.
منبع:حبرگزاری صدا و سیمای مازندران