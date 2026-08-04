باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی - از ساعات اولیه صبح امروز سهشنبه، فضای شهر سنندج با نصب پرچمهای سیاه و سرخ، رنگ و بوی عزاداری به خود گرفت. اجتماع اولیه شرکتکنندگان در این مراسم از ساعت ۹:۳۰ صبح در میدان آزادی، ابتدای پیادهراه فردوسی آغاز شد و عزاداران ساعت ۱۰ صبح در صفوفی منسجم، مسیر پیادهراه فردوسی تا میدان انقلاب و حسینیه سنندج را با سینهزنی و مرثیهخوانی طی کردند.
در این مراسم که نمادی از وحدت و عشق به اهلبیت (ع) است، زن و مرد، پیر و جوان با در سوگ شهادت امام حسین (ع) و یاران باوفایش به عزاداری پرداختند و با سر دادن شعارهای مذهبی، ضمن همدردی با زائران پیاده کربلا، بر پیوند قلبی خود با آرمانهای والای حسینی تأکید کردند.
در طول مسیر این راهپیمایی، موکبهای مردمی با برپایی ایستگاههای صلواتی و توزیع نذورات، چای و شربت، از سوگواران پذیرایی کردند و فضایی سرشار از معنویت و همدلی را در سطح شهر ایجادنمودند.
این آیین باشکوه با اجرای برنامههای متنوع فرهنگی، قرائت زیارت اربعین و مرثیهسرایی ذاکران اهلبیت (ع) در محل حسینیه سنندج به پایان رسید.