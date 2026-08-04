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از حضرت آدم تا رئیسعلی دلواری؛ روایت‌های شگفت‌انگیز از قبرستان وادی‌السلام + فیلم

وادی‌السلام نجف، بزرگ‌ترین قبرستان جهان، علاوه بر وسعت کم‌نظیر خود، به‌واسطه روایت‌های تاریخی و باور‌های مذهبی، یکی از شناخته‌شده‌ترین آرامستان‌های جهان اسلام به شمار می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان - وادی‌السلام بیش از ۱۴۰۰ سال است که محل دفن درگذشتگان بوده و گفته می‌شود سالانه به‌طور میانگین حدود ۵۰ هزار نفر در آن به خاک سپرده می‌شوند. افزایش آمار مرگ‌ومیر در سال‌های اخیر، این آرامستان تاریخی را با چالش کمبود فضای دفن روبه‌رو کرده است.

در کنار قدمت و وسعت، روایت‌های متعددی نیز درباره وادی‌السلام نقل می‌شود؛ از جمله باور‌هایی که این مکان را محل سجده فرشتگان بر حضرت آدم یا محل دفن حضرت هود و حضرت صالح می‌دانند و درباره جایگاه معنوی مدفونان آن سخن می‌گویند. همچنین پیکر رئیس‌علی دلواری، مبارز ایرانی علیه استعمار انگلیس، نیز در این قبرستان تاریخی آرام گرفته است.

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