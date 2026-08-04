اسناد بودجه پنتاگون نشان می‌دهد آمریکا هنوز زرادخانه موشک‌هایی که از سال ۲۰۲۲ برای سامانه‌های پاتریوت به اوکراین ارسال شده بود را بازسازی نکرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - براساس اسناد بودجه پنتاگون که توسط اسپوتنیک بررسی شده است، آمریکا هنوز زرادخانه موشک‌های رهگیر PAC-۳ MSE خود را برای سامانه‌های دفاع هوایی پاتریوت که در سال ۲۰۲۲ به اوکراین منتقل کرده بود، تمدید نکرده است.

در پایان سال مالی ۲۰۲۲، کنگره علاوه بر سفارش اولیه، بودجه‌ای برای ۱۴۸ موشک دیگر اختصاص داد. اکثر این موشک‌ها در حال حاضر به ارتش تحویل داده می‌شوند و تحویل آنها بین اکتبر ۲۰۲۵ و ژوئن ۲۰۲۶ برنامه‌ریزی شده است.

کنگره همچنین ۱.۴۴ میلیارد دلار اضافی برای نوسازی در سال مالی ۲۰۲۳ اختصاص داد، اما به دلیل ظرفیت محدود کارخانه‌ها، انتظار نمی‌رود برخی از این موشک‌ها تا اواخر ۲۰۲۶ و در طول ۲۰۲۷ به ارتش تحویل داده شوند.

طبق برنامه اولیه، قرار است ارتش آمریکا سال ۲۰۲۶، ۱۶۶ موشک PAC-۳ MSE دریافت کند. با این حال، هیچ تحویلی بین ماه مه و اوت برنامه‌ریزی نشده است. پنتاگون این تأخیر‌ها را تا حدی به اجرای قرارداد‌های صادراتی نسبت می‌دهد.

حملات آمریکا علیه ایران فشار بر ذخایر واشنگتن را افزایش داده است. طبق گزارش مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی، ذخایر موشک‌های PAC-۳ MSE ممکن است تقریبا ۶۵ درصد کاهش یافته باشد.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: سامانه پاتریوت ، جنگ اوکراین ، جنگ با ایران
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