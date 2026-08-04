ادارات استان کردستان فردا چهارشنبه ۱۴ مرداد تعطیل شد

‌معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار کردستان گفت: با توجه به افزایش دمای هوا و به‌منظور مدیریت ناترازی انرژی، تمامی ادارات، دستگاه‌های اجرایی و عمومی، بانک‌ها (به استثنا شعب کشیک) و بیمه‌های استان کردستان، به پیشنهاد کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی و با موافقت استاندار کردستان، فردا چهارشنبه ۱۴ مرداد تعطیل خواهند بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد عظیم‌ملک اظهار کرد: دستگاه‌های امدادی، خدماتی، عملیاتی و مراکز درمانی از این تعطیلی مستثنی هستند و فعالیت آن‌ها مطابق روال معمول ادامه خواهد داشت.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی، از مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست شخصاً بر خاموش بودن سامانه‌های سرمایشی، روشنایی و سایر تجهیزات برقی غیرضروری ادارات نظارت داشته باشند تا از هرگونه مصرف غیرضروری انرژی جلوگیری شود.

‌ملک تصریح کرد: اکیپ های اتفاقات و عملیات شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان در روز چهارشنبه مورخ ۷ مرداد بصورت میدانی پایش مصرف برق را انجام خواهند داد.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت حفظ تداوم خدمات‌رسانی و جلوگیری از بروز هرگونه مشکل در ارائه خدمات بانکی به شهروندان، از مدیران بانک‌های استان خواست برای روز چهارشنبه ۱۴ مرداد، شعب کشیک فعال را تعیین و اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهند تا مردم بتوانند بدون وقفه از خدمات ضروری بانکی بهره‌مند شوند.

منبع:استانداری کردستان

برچسب ها: کردستان ، تعطیلی ادارات ، مدیریت مصرف انرژی
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