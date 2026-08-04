ادارات استان کردستان فردا چهارشنبه ۱۴ مرداد تعطیل شد

باشگاه خبرنگاران جوان - محمد عظیمملک اظهار کرد: دستگاههای امدادی، خدماتی، عملیاتی و مراکز درمانی از این تعطیلی مستثنی هستند و فعالیت آنها مطابق روال معمول ادامه خواهد داشت.
وی با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی، از مدیران دستگاههای اجرایی خواست شخصاً بر خاموش بودن سامانههای سرمایشی، روشنایی و سایر تجهیزات برقی غیرضروری ادارات نظارت داشته باشند تا از هرگونه مصرف غیرضروری انرژی جلوگیری شود.
ملک تصریح کرد: اکیپ های اتفاقات و عملیات شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان در روز چهارشنبه مورخ ۷ مرداد بصورت میدانی پایش مصرف برق را انجام خواهند داد.
وی همچنین با تأکید بر ضرورت حفظ تداوم خدماترسانی و جلوگیری از بروز هرگونه مشکل در ارائه خدمات بانکی به شهروندان، از مدیران بانکهای استان خواست برای روز چهارشنبه ۱۴ مرداد، شعب کشیک فعال را تعیین و اطلاعرسانی لازم را انجام دهند تا مردم بتوانند بدون وقفه از خدمات ضروری بانکی بهرهمند شوند.
منبع:استانداری کردستان