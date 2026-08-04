مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان‌غربی از انجام ۱۷ هزار و ۶۶۸ مورد معاینه در ادارات پزشکی قانونی استان طی سه ماهه نخست امسال خبر داد؛ آماری که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۲ درصد افزایش یافته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ موسی ادیب‌فر در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: در سه ماهه نخست امسال، ۱۱ هزار و ۸۷۵ مرد و ۵ هزار و ۷۹۳ زن در بخش‌های مختلف پزشکی قانونی آذربایجان‌غربی معاینه شدند.

وی با اشاره به آمار متوفیات افزود: در این مدت، ۵۹۵ متوفی شامل ۴۶۵ مرد و ۱۳۰ زن در ادارات پزشکی قانونی استان معاینه شدند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۱.۸ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل پزشکی قانونی آذربایجان‌غربی بیان کرد: پزشکی قانونی در چهار حوزه اصلی فعالیت می‌کند و بررسی آمار عملکرد سه ماهه نخست امسال نشان می‌دهد میزان خدمات ارائه‌شده در بخش‌های متوفیات و معاینات نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

ادیب‌فر همچنین گفت: طی این مدت ۶۶۰ مورد آزمایش در آزمایشگاه پزشکی قانونی استان انجام شده است؛ این در حالی است که تعداد آزمایش‌های ثبت‌شده در مدت مشابه سال گذشته، یک‌هزار و ۹۷ مورد بوده است.

برچسب ها: پزشکی قانونی ، متوفیان
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