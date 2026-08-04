باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - اجتماع باشکوه جاماندگان اربعین از ساعت ۷:۳۰ صبح امروز با حضور اقشار مختلف مردم از زن و مرد، پیر و جوان و کودکان برگزار گردید.

شرکت‌کنندگان در این مراسم، مسیر «امامزاده سبزه پوش» در چالشتر (واقع در غرب شهرکرد) تا «امامزاده دوخاتون» را با پای پیاده طی کردند تا بار دیگر پیوند ناگسستنی خود را با آرمان‌های حسینی تجدید کنند.

در این پیاده‌روی معنوی که جلوه‌های نابی از همدلی و عشق به ساحت مقدس سیدالشهدا (ع) را رقم زد، ارادتمندان خاندان نبوی با در دست داشتن بیرق‌ها و پرچم‌های «یا لثارات الحسین»، نوای خون‌خواهی امام شهید را سر دادند.

حاضران در این اجتماع، علاوه بر ابراز ارادت به مقام شامخ اباعبدالله الحسین (ع)، با فریاد‌های خود یاد و خاطره رهبر کبیر انقلاب اسلامی، شهدای دوران دفاع مقدس و همچنین شهدای گرانقدر این مرز و بوم را گرامی داشتند و با آرمان‌های انقلاب اسلامی تجدید پیمان کردند.

این همایش که با هدف ابراز همدردی با زائران کربلا و زنده نگه‌داشتن حماسه اربعین برگزار شد، به محلی برای نمایش وحدت و بصیرت مردم ولایت‌مدار شهرکرد تبدیل شد.