باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - امروز و همزمان با فرا رسیدن روز اربعین حسینی، شهرستان کازرون میزبان آئین باشکوه پیاده روی جاماندگان بود. این مراسم معنوی از ساعت ۴ بامداد، با شعار محوری «باید برخاست و به یاد مشت گره کرده رهبر شهید»، از سه راهی دریس آغاز شده و با حضور گسترده مردم ولایتمدار، تا حرم مطهر امامزاده سید حسین (ع) ادامه یافت.

شرکت کنندگان با پای پیاده و به نیابت از شهدای شهرستان و اسرای دشت کربلا، بار دیگر عهد خود را با سرور و سالار شهیدان تجدید کردند. امسال نیز به منظور میزبانی شایسته از این خیل عظیم دلدادگان، بالغ بر ۱۰۰ موکب پذیرایی و فرهنگی در طول مسیر برپا شد تا ضمن توزیع نذورات، ابعاد پیام عاشورا را برای نسل جوان تبیین کنند.

بی تردید، این حرکت خودجوش که از دل ارادت مردم کازرون نشأت گرفته، طنین رسای لبیک به حضرت اباعبدالله (ع) و پاسخی قاطع به ندای «هل من ناصر» در قلب تاریخ ایران اسلامی است.