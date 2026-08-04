همزمان با اربعین حسینی راهپیمایی جاماندگان اربعین در آذربایجان شرقی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سولماز کاظمی فر - راهپیمایی جاماندگان اربعین با حضور اقشار مختلف مردم، خانوادههای معظم شهدا و مسئولان محلی در آذربایجان شرقی برگزار شد و جلوهای از تجدید میثاق با آرمانهای قیام عاشورا و بیعت دوباره با ولایت را به نمایش گذاشت.
عزاداران حسینی در این مسیر معنوی، با سردادن شعارهای «لبیک یا حسین» و «یا لثارات الحسین»، بر عهد خود با مکتب عاشورا و تداوم راه شهیدان تاکید کردند. این راهپیمایی که همزمان با ایام سوگواری اربعین برگزار میشود، رنگ و بوی دیگری به خود گرفته بود؛ چراکه جاماندگان از سفر کربلا، با دلهایی آکنده از عشق به حسین (ع) و وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی، گام در این مسیر نهادند.