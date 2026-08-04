همزمان با اربعین حسینی راهپیمایی جاماندگان اربعین در آذربایجان شرقی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سولماز کاظمی فر راهپیمایی جاماندگان اربعین با حضور اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا و مسئولان محلی در آذربایجان شرقی برگزار شد و جلوه‌ای از تجدید میثاق با آرمان‌های قیام عاشورا و بیعت دوباره با ولایت را به نمایش گذاشت.

عزاداران حسینی در این مسیر معنوی، با سردادن شعار‌های «لبیک یا حسین» و «یا لثارات الحسین»، بر عهد خود با مکتب عاشورا و تداوم راه شهیدان تاکید کردند. این راهپیمایی که همزمان با ایام سوگواری اربعین برگزار می‌شود، رنگ و بوی دیگری به خود گرفته بود؛ چراکه جاماندگان از سفر کربلا، با دل‌هایی آکنده از عشق به حسین (ع) و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی، گام در این مسیر نهادند.

 

طنین قدم‌های عاشقان در مسیر عشق

 

طنین قدم‌های عاشقان در مسیر عشق

 

طنین قدم‌های عاشقان در مسیر عشق


طنین قدم‌های عاشقان در مسیر عشق

برچسب ها: اربعین حسینی ، جاماندگان اربعین حسینی
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