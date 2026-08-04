باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سمیه بشارتی - امروز میادین شهرستانهای گیلان با حضور جمعی از مردم ولایتمدار این استان میعادگاه دلدادگانی بود که با وجود دوری از کربلا، با قلبی مالامال از عشق، ارادت خود را به سید و سالار شهیدان ابراز کردند.

زهرا یکی از جاماندگان اربعین حسینی در رشت گفت : اربعین حسینی بزرگترین میعادگاه انسانهای آزاده جهان شده است.

وی با بیان اینکه شجاعت و اقتدار را اربعین حسینی به جهانیان مخابر ه می کند افزود : اربعین حسینی جاذبه توصیف ناپذیری دارد.

وی با اشاره به اینکه در این شب ها اکثرا پای میدان بودم تصریح کرد : اگر چه نشد امسال زیارت اربعین حضور داشته باشم اما میدان را خالی نکردیم و همواره پای کار بودیم و هستیم .

پیاده روی جا ماندگان اربعین حسینی در جای جای گیلان با حضور جمعی از دلدادگان ابا عبدالله الحسین ( ع) و با حضور پر شور مردم ولایتمدار این استان برگزار شد.

گفتنی است شب گذشته از میدان شهدای ذهاب تا گلزار شهدای رشت مراسم جا ماندگان اربعین با حضور پر شور عاشقان ابا عبدالله الحسین ( ع) وهمچنین با برپایی بیش از ۵۰موکب برگزار شده است.