روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که ایران و عمان به توافقی برای ازسرگیری تردد کشتیرانی از طریق تنگه هرمز نزدیک شده‌اند که کنترل تهران بر این آبراه را به رسمیت می‌شناسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که ایران و عمان به توافقی برای ازسرگیری تردد کشتیرانی از طریق تنگه هرمز نزدیک شده‌اند که کنترل تهران بر این آبراه را رسمیت می‌بخشد.

مقامات آگاه از این توافق نوظهور گفتند که کشتی‌هایی که به سمت خلیج فارس می‌روند، از یک کانال تحت کنترل ایران و در نزدیکی ساحل آن عبور خواهند کرد، در حالی که کشتی‌های خروجی از خلیج، از کانالی در نزدیکی عمان تردد خواهند کرد.

بر اساس این گزارش، مقامات ایرانی می‌گویند که اگرچه عوارضی دریافت نخواهد شد، اما این توافق شامل «هزینه خدمات» برای پوشش اثرات زیست‌محیطی کشتیرانی، امنیت کشتی‌های باری و نفتکش‌ها و تأمین نیروی انسانی است. دو مقام ایرانی گفتند که درآمد‌ها به طور مساوی بین ایران و عمان تقسیم خواهد شد.

در داخل پنتاگون، برخی از مقامات ارشد نسبت به چنین ترتیبی تردید دارند و می‌گویند که این به معنای تسلیم آمریکا خواهد بود.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پیشتر گفته بود که جزئیات بیشتر در مورد مذاکرات بین واشنگتن و تهران در ۴ اوت منتشر خواهد شد. او افزود که طرفین در حال حاضر در تماس هستند، اگرچه ایران تمایلی به اذعان عمومی به این گفت‌و‌گو‌ها ندارد. ترامپ پیشتر گفته بود که آمریکا و ایران در ۳ اوت مذاکرات را آغاز خواهند کرد.

منبع: تاس

برچسب ها: تنگه هرمز ، ایران و عمان
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۳ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
خیلی زرکنگ اند ،کشتی ها در مسیر برگشت از عمان عبور میکنن یعنی کشتی وقتی بار و محموله دارد مهم میشو و ارزش جهانی پیدا میکند و دست ایران از محموله های کشتی که قدرت چانه زنی به ایران میدهد کوتاه میشود ، روال حرکت کشتی ها فقط همان نظمی که قبل از جنگ بود برگردد،
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۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۳۱ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
عمان=امریکا
۱
۷
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Iran (Islamic Republic of)
مسعود
۲۲:۲۸ ۱۳ مرداد ۱۴۰۵
توافق بدون اذن رهبر ممنوع است
۱۰ شرط رهبری چی شد ؟
۴
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۷ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
احسنت
Germany
ناشناس
۲۱:۰۹ ۱۳ مرداد ۱۴۰۵
برای به کنترل در اوردن تنگ هرمز ایران خون داد نه عمان
رودربایستی نکنید کنترل تنگه و در امد ان مال ایران است
کشتی ها از همین حالا بایستی عوارض‌ محیط زیست پرداخت کنند
از همین تنگه باید مخارج بازسازی بعد از جنگ. را تامين کرد
۳
۱۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۵ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
در جنگ خواسته های حداکثری را نگیریم بعدها سرمان دوباره کلاه گشادی خواهد رفت
Iran (Islamic Republic of)
Mhd
۲۰:۱۲ ۱۳ مرداد ۱۴۰۵
عمان اگه راضی بشه عالی میشه.اون وقت ما دست برتر رو در منطقه داریم و آمریکا هم مجبور میشه جول و پلاس شو از منطقه جمع کنه و بره.
۰
۰
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United States of America
ناشناس
۱۸:۴۰ ۱۳ مرداد ۱۴۰۵
همه میخوان شر بخوابه ولو مجبور بشن موقتا به ایران باج بدن
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۵ ۱۳ مرداد ۱۴۰۵
ایران قدرتمند باید تنگه را در دست و کنترل کند
۲
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۹ ۱۳ مرداد ۱۴۰۵
صلح کنید و مذارکره. عمری مارا در جنگ تحریم. نگه داشتید یا بجنگید خوب یا تمام اش کنید یک بار برای همیشه
۶
۲۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۰۷ ۱۳ مرداد ۱۴۰۵
نفرین شده ایم.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۶ ۱۳ مرداد ۱۴۰۵
یا مردانه بجنگید یا مردانه مذاکره و یا با عزت سر تسلیم فرود آرید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۵۷ ۱۳ مرداد ۱۴۰۵
خدا قوت ،خسته نباشید !
بپا باد به پهلوت نخوره !!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۹ ۱۳ مرداد ۱۴۰۵
یعنی هر چی نفت و کود و محصولات از خلیج فارس صادر میشه از کانال عمان بره پول و عوارض هم هیچی ،اگر قرار بود اخرش به هیچی برسیم چرا این همه جنگیدیم!!
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۲ ۱۳ مرداد ۱۴۰۵
چرا عمان نه هزینه داده نه شهید داده باید بیایید ۵۰درصد ببره این چه وضعیت توافقه
۳
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۷ ۱۳ مرداد ۱۴۰۵
فقط میزان ربطی که تیتر به متن داشت
کاملاا عکسش بود
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۲ ۱۳ مرداد ۱۴۰۵
هر نظمی جز نظم ایرانی در تنگه هرمز و اخذ عوارض از کشتیها برای ایران، مساوی است با شکست ایران در این جنگ
۱
۳
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