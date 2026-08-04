باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که ایران و عمان به توافقی برای ازسرگیری تردد کشتیرانی از طریق تنگه هرمز نزدیک شدهاند که کنترل تهران بر این آبراه را رسمیت میبخشد.
مقامات آگاه از این توافق نوظهور گفتند که کشتیهایی که به سمت خلیج فارس میروند، از یک کانال تحت کنترل ایران و در نزدیکی ساحل آن عبور خواهند کرد، در حالی که کشتیهای خروجی از خلیج، از کانالی در نزدیکی عمان تردد خواهند کرد.
بر اساس این گزارش، مقامات ایرانی میگویند که اگرچه عوارضی دریافت نخواهد شد، اما این توافق شامل «هزینه خدمات» برای پوشش اثرات زیستمحیطی کشتیرانی، امنیت کشتیهای باری و نفتکشها و تأمین نیروی انسانی است. دو مقام ایرانی گفتند که درآمدها به طور مساوی بین ایران و عمان تقسیم خواهد شد.
در داخل پنتاگون، برخی از مقامات ارشد نسبت به چنین ترتیبی تردید دارند و میگویند که این به معنای تسلیم آمریکا خواهد بود.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، پیشتر گفته بود که جزئیات بیشتر در مورد مذاکرات بین واشنگتن و تهران در ۴ اوت منتشر خواهد شد. او افزود که طرفین در حال حاضر در تماس هستند، اگرچه ایران تمایلی به اذعان عمومی به این گفتوگوها ندارد. ترامپ پیشتر گفته بود که آمریکا و ایران در ۳ اوت مذاکرات را آغاز خواهند کرد.
منبع: تاس