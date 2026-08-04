آیین سوگواری اربعین حسینی در بزرگداشت مقام والای سرور آزادگان جهان ،حضرت ابا عبدالله الحسین (ع)با برپایی دسته های عزا در حال برگزاری است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -شهر مقدس قم، به ویژه بارگاه منور حضرت فاطمه معصومه (س) امروز در سالروز اربعین حسینی، هم نوا با دیگر شهر‌های ایران اسلامی ، یکپارچه سیاهپوش و سوگوار سید و سالار شهیدان، امام حسین (ع) است.

مردم شهر مقدس قم دیشب و امروز با حضور در حرم حضرت معصومه (س) به عزاداری پرداخته و با تشکیل دسته‌های سینه زنی به یاد مظلومیت خاندان اهل بیت (ع) بر سر و سینه زدند و اشک ماتم ریختند.

مجالس عزاداری در مساجد، حسینیه‌ها، امامزادگان و تکیه‌های شهر قم در حال برگزاری است و سخنرانان در این مجالس به بیان ویژگی‌های اخلاقی امام حسین (ع) و هدف قیام این امام معصوم می‌پردازند.

زائران و مجاوران کریمه اهل بیت (س) از صبح امروز در قالب هیئت‌های عزاداری و دسته جات سینه زنی و زنجیر زنی با حضور در خیابان‌های این شهر به سمت حرم حضرت معصومه (س) حرکت کردند تا با حضور در این بارگاه مقدس، مصیبت شهادت امام حسین (ع) را به بانوی کرامت (س) تسلیت بگویند.

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برچسب ها: اربعین حسینی ، حرم حضرت معصومه (س)
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