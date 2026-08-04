باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله لبنان، روز سهشنبه تاکید کرد که «مقاومت تا زمانی که اشغالگری وجود دارد ادامه خواهد یافت» و «با هر کسی که در پروژه اسرائیل مشارکت کند، مقابله خواهد شد».
شیخ نعیم قاسم در سخنرانی به مناسبت اربعین امام حسین (ع) گفت: «ما به لبنانی یکپارچه و تجزیهناپذیر معتقدیم و هیچ زمینی را واگذار نخواهیم کرد.» او تأکید کرد که «تنها گزینه برای دشمن اسرائیلی عقبنشینی کامل است و آنها عقبنشینی خواهند کرد.»
در این زمینه، او توضیح داد که منطقه با تجاوز آمریکایی-اسرائیلی علیه لبنان، غزه، ایران، عراق و یمن مواجه است «تا شعله مقاومت را خاموش کرده و آن را استعمار کنند».
دبیرکل حزبالله گفت: «هدف از تجاوز علیه لبنان که در سپتامبر ۲۰۲۴ رخ داد، پایان دادن به مقاومت و ریشه کن کردن آن از سرزمین و زندگی بود.»
او افزود: «ما با نبردی سهمگین با آنها روبهرو شدیم و توانستیم ادامه دهیم و آنها را مجبور به پذیرش توافقی کردیم که مقاومت را به حق تبدیل میکند و هدف آنها از هم پاشید.»
شیخ نعیم قاسم ادامه داد: پس از آن، طی ۱۵ ماه بعد، آنها «روی یک مسیر آهسته شرطبندی کردند و از تمام ابزارهای شیطانی برای ضربه زدن به مسیر ما استفاده کردند و برای نبردی بزرگ آماده شدند که انتظار داشتند به مقاومت پایان دهد، اما از آمادگی، حمایت مردمی و قدرت مبارزان مقاومت غافلگیر شدند.»
شیخ قاسم در این زمینه تأکید کرد که «آنچه تجاوز با وحشیگری گسترده اسرائیل را متوقف کرد و سطح آن را تا حدی که امروز میبینیم کاهش داد، یادداشت تفاهم آمریکا و ایران بود.»
او اشاره کرد که «ایران تلاش کرد تا لبنان در بند اول تفاهمنامه گنجانده شود و توقف تجاوز و عقبنشینی اسرائیل را تصریح کرد»، و افزود که «مسیر تفاهمنامه همان چیزی است که به عقبنشینی اسرائیل منجر خواهد شد.»
شیخ قاسم تأکید کرد که «بدون پایداری مقاومت هیچ چیز محقق نمیشد».
شیخ قاسم در مورد مذاکرات مستقیم بین مقامات لبنان و اشغالگران اسرائیلی تأکید کرد که آنها «جز شرم، تحقیر، ناامیدی و امتیازدهیهای پی در پی، چیزی برای لبنان به ارمغان نیاوردهاند.»
او خاطرنشان کرد که «اسرائیل از نظر سیاسی امتیازاتی به دست آورده است، اما تا زمانی که مقاومت وجود داشته باشد، در عمل به نتیجهای نخواهد رسید.»
او تاکید کرد که «اکثریت مردم لبنان با مقاومت، آزادسازی، حاکمیت ملی و ارتش هستند» و از کسانی که به آمریکا و «اسرائیل» دل بستهاند خواست تا حول وحدت ملی، حاکمیت ملی و رد اشغالگری گرد هم آیند.
شیخ قاسم در مورد تحولات داخلی پس از حملات اسرائیل گفت: «ما درک میکنیم که آنچه برای مردم ما اتفاق افتاده دردناک و غمانگیز است، و ما با شما احساس همدردی میکنیم و با شما زندگی میکنیم و با تمام توان خود برای تأمین سرپناه، بازسازی و احیا تلاش خواهیم کرد.» وی تأکید کرد که «این یک وعده و تعهد است.»
او همچنین بر اهمیت و ضرورت رابطه برادرانه، مثبت و همکاری بین دو کشور لبنان و سوریه تأکید کرد و توضیح داد که «سوریه باثبات، تکیهگاهی برای لبنان است، همانطور که لبنان باثبات، تکیهگاهی برای سوریه است».
او اظهار داشت که «هیچ مخالفتی با برگزاری نشست عمومی بین حزبالله و رهبری سوریه در زمان مناسب وجود ندارد.»
شیخ قاسم در مورد جنگ علیه ایران اظهار داشت که جمهوری اسلامی ایران «پیروز شد و دیگر جایی برای صحبت در مورد اینکه چه کسی در این رویارویی پیروز شد، وجود ندارد.»
او افزود که ایران «کشوری مهم، تأثیرگذار و اساسی است که وجود و حضورش بدون استثنا در تمام جهان منعکس میشود.»
او معتقد بود که «رهبری آیتالله سید مجتبی خامنهای دلیلی برای پیروزیهای بیشتر و دستیابی به اهداف آینده خواهد بود.»
شیخ نعیم قاسم در پایان سخنان خود گفت: «ما غزه و فلسطین را فراموش نخواهیم کرد و باید در برابر این تجاوز وحشیانه بایستیم.» او همچنین به عراق و یمن به خاطر حمایت از آرمانهای مقاومت در مواجهه با دشمن مشترک درود فرستاد.
منبع: المیادین