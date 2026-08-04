برآورد‌ها نشان می‌دهد زیان‌های اقتصادی ناشی از آتش‌سوزی‌های جنگلی و موج گرما در چند کشور اروپایی از ابتدای سال ۲۰۲۶ از ۳ میلیارد یورو فراتر رفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - زیان‌های اقتصادی ناشی از آتش‌سوزی‌های جنگلی و موج گرما که فرانسه، اسپانیا و چندین کشور اروپایی دیگر را درنوردید، از ابتدای سال جاری میلادی از ۳ میلیارد یورو فراتر رفته است که جدیدترین نشانه از افزایش هزینه‌های اقتصادی بلایای مرتبط با آب و هوا است و پیش‌بینی می‌شود که این خسارات در ماه‌های آینده افزایش یابد.

برآورد‌ها نشان می‌دهد که حدود ۵۰۰ هزار هکتار زمین در دو ماه اول فصل آتش‌سوزی سوخته است، در حالی که خسارات اقتصادی در پنج کشور آسیب‌دیده منطقه یورو، یعنی فرانسه، اسپانیا، پرتغال، یونان و رومانی، حدود ۳.۱ میلیارد یورو بوده است.

این زیان‌ها از میانگین زیان‌های سالانه تخمین زده شده توسط کمیسیون اروپا برای کل اتحادیه اروپا که بالغ بر ۲.۵ میلیارد یورو بود، فراتر رفت.

انتظار می‌رود این هزینه در ماه‌های آینده افزایش یابد، زیرا شرکت‌های بیمه، خانواده‌ها و مؤسسات علاوه بر خسارات وارده به بخش گردشگری در اوج فصل تابستان، همچنان در حال ارزیابی خسارات وارده به خانه‌ها، مزارع و تأسیسات هستند.

این برآورد‌ها بر اساس روش کمیسیون اروپا برای محاسبه «هزینه بازیابی» بود، یعنی هزینه مورد نیاز برای بازگرداندن مناطق آسیب‌دیده به وضعیت قبلی خود، از جمله جنگل‌کاری مجدد و کار‌های نگهداری، که بسته به ماهیت پوشش گیاهی و سن جنگل‌ها از کشوری به کشور دیگر متفاوت است.

این خسارات محدود به خسارات مستقیم نیست، زیرا کارشناسان انتظار دارند که این آتش‌سوزی‌ها منجر به افزایش حق بیمه، مشکل در بیمه برخی از املاک، کاهش تعداد گردشگران و همچنین افزایش هزینه‌ها برای تجهیزات آتش‌نشانی شود.

برآورد‌های فعلی همچنین شامل کل میزان خسارات ناشی از آتش‌سوزی‌های اخیر در یونان نمی‌شود، جایی که دولت به تازگی از اعزام تیم‌های تخصصی برای ارزیابی خسارات و آماده‌سازی برای جبران خسارت آسیب‌دیدگان خبر داده است.

منبع: المیادین

برچسب ها: آتش سوزی جنگل ، گرما در اروپا
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