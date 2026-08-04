باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ وحیدرضا بای، رئیس آزمایشگاه تحلیل دادههای پلیس راهور فراجا، با تشریح آخرین تحلیلهای آماری طرح ترافیکی اربعین حسینی اظهار داشت: بررسی دادههای تجمیعی آزمایشگاه تحلیل دادههای پلیس راهور از ابتدای اجرای طرح اربعین، مصادف با ۲۵ تیرماه، تا پایان روز ۱۲ مرداد، نشان میدهد مجموع ترددهای ثبتشده زائران در مرزهای زمینی کشور به مقصد عتبات عالیات به بیش از ۳ میلیون و ۲۷۰ هزار نفر رسیده و در همین بازه زمانی نیز بیش از ۲ میلیون و ۲۹۰ هزار نفر پس از انجام زیارت به کشور بازگشتهاند. بر اساس دادههای موجود، در حال حاضر حدود یک میلیون نفر از زائران همچنان در کشور عراق حضور دارند.
وی افزود: در روز ۱۲ مرداد، ۹۸ هزار زائر از مرزهای کشور خارج و ۳۱۹ هزار نفر وارد کشور شدهاند. همچنین بررسی روند ثبت ترددها نشان میدهد بیشترین حجم خروج زائران در روز ۶ مرداد با ثبت حدود ۳۹۷ هزار نفر زائر و بیشترین حجم ورود زائران در روز ۹ مرداد با ثبت حدود ۳۶۲ هزار نفر به وقوع پیوسته است. سهم مرز مهران از مجموع ترددهای خروجی نیز حدود ۴۵ درصد بوده که همچنان این مرز را به عنوان اصلیترین گذرگاه زائران اربعین معرفی میکند.
رئیس آزمایشگاه تحلیل دادههای پلیس راهور فراجا با اشاره به دادههای تردد وسایل نقلیه در محورهای منتهی به مرزهای اربعینی تصریح کرد: از آغاز اجرای طرح تاکنون بیش از یک میلیون وسیله نقلیه وارد محدوده مرزهای اربعینی شده که از این تعداد ۹۲۵ هزار دستگاه مربوط به خودروهای سواری و وانت و ۱۳ هزار و ۶۰۰ دستگاه مربوط به ناوگان اتوبوسی بوده است. همچنین مجموع تردد ثبتشده وسایل نقلیه در پنج استان مرزی اربعینی طی این مدت به حدود ۶۴ میلیون تردد رسیده که ۵۶ میلیون تردد آن مربوط به خودروهای سواری و وانت و ۷۵۹ هزار تردد مربوط به اتوبوسها بوده است.
وی ادامه داد: تحلیل دادههای انباشت وسایل نقلیه در استانهای مرزی نشان میدهد که روند انباشت وسایل نقلیه روند کاهشی داشته، لیکن در حال حاضر استان ایلام با ثبت ۵۰ هزار و ۲۷۴ وسیله نقلیه، بیشترین حجم انباشت خودرو را در میان استانهای مرزی داراست. همچنین دادههای سامانههای پایش ناوگان در پارکینگ شهید رئیسی مرز مهران بیانگر ورود بیش از ۱۰ هزار و ۷۳۵ دستگاه و خروج ۱۰ هزار و ۱۶۴ دستگاه اتوبوس از ابتدای اجرای طرح است. در شبانهروز گذشته نیز یک هزار و ۸۶۳ دستگاه اتوبوس وارد و یک هزار و ۷۳۷ دستگاه از این پایانه خارج شدهاند و متوسط تردد ساعتی ناوگان اتوبوسی به ترتیب ۸۶ دستگاه ورود و ۹۴ دستگاه خروج ثبت شده است.
سرهنگ بای در ادامه با اشاره به وضعیت تصادفات زائران اربعین گفت: بر اساس اطلاعات ثبتشده در بانکهای اطلاعاتی پلیس راهور، از ابتدای اجرای طرح تاکنون متاسفانه تعداد ۱۳۷ نفر از زائران در حوادث رانندگی مجروح و ۲۱ نفر نیز جان خود را از دست دادهاند. این آمار بیانگر ضرورت توجه جدی رانندگان به اصول ایمنی، مدیریت خستگی، رعایت سرعت مطمئنه، پرهیز از رانندگی در حالت خوابآلودگی و توجه کامل به جلو، بهویژه در روزهای اوج بازگشت زائران است.
وی در پایان تأکید کرد: آزمایشگاه تحلیل دادههای پلیس راهور فراجا با همکاری مرکز مدیریت و تحلیل دادههای فراجا با بهرهگیری از سامانههای هوشمند پایش تردد، بهصورت مستمر وضعیت جریان سفر، بار ترافیکی محورهای منتهی به مرزها، تردد ناوگان حملونقل عمومی و شاخصهای ایمنی ترافیک را رصد و تحلیل میکند تا تصمیمات مدیریتی و عملیاتی بر پایه دادههای دقیق، بهنگام و قابل اتکا اتخاذ شود.