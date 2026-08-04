\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646\u061b \u0633\u06cc\u062f\u0647 \u0645\u0639\u0635\u0648\u0645\u0647 \u0645\u0631\u062a\u0636\u0648\u06cc -\u00a0 \u0634\u0631\u06a9\u062a\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u0642\u062f\u0645 \u0628\u0647 \u0642\u062f\u0645 \u0628\u0647 \u0646\u06cc\u0627\u0628\u062a \u0627\u0632 \u0634\u0647\u062f\u0627\u06cc \u06a9\u0631\u0628\u0644\u0627\u060c \u062c\u0644\u0648\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0627\u0632 \u0639\u0634\u0642 \u0648 \u0627\u0631\u0627\u062f\u062a \u0628\u0647 \u062d\u0636\u0631\u062a \u0627\u0628\u0627\u0639\u0628\u062f\u0627\u0644\u0644\u0647 \u0627\u0644\u062d\u0633\u06cc\u0646 (\u0639) \u0631\u0627 \u0628\u0647 \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u06af\u0630\u0627\u0634\u062a\u0646\u062f.\n