عاشقان اهل‌بیت، با قدم‌های خود، پیوند میان عشق به امام حسین (ع) و یاد ایثارگران والا مقام را در جای جای گلستان جلوه گر شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضویشرکت‌کنندگان قدم به قدم به نیابت از شهدای کربلا، جلوه‌ای از عشق و ارادت به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را به نمایش گذاشتند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: پیاده روی اربعین ، اربعین حسینی
خبرهای مرتبط
ثبت نام بیش از ۲۶ هزار گلستانی در سامانه سماح برای پیاده روی اربعین
برقراری ۱۲ پرواز مستقیم گرگان- نجف برای جابه‌جایی زائران اربعین
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پیاده روی اربعینی دلدادگان حسینی گلستان + فیلم
آخرین اخبار
پیاده روی اربعینی دلدادگان حسینی گلستان + فیلم