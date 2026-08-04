شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از مراسم سوگواری اربعین سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین (ع) در شهرستان دیزج دیز را به نمایش گذاشت.

شهروندخبرنگاران جوان - همزمان با اربعین سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، شهر دیزج دیز از توابع شهرستان خوی استان آذربایجان غربی غرق در ماتم و عزا شد. در این روز، هیئات مذهبی و دسته‌جات عزاداری با حضور پرشور مردم ولایت‌مدار دیزج دیز، با حرکت در مسیر‌های تعیین‌شده، عشق و ارادت خود را به ساحت مقدس سیدالشهدا (ع) ابراز داشتند. 
عزاداران حسینی با نوحه‌خوانی و سینه‌زنی، یاد و خاطره شهدای کربلا و مصائب کاروان اسرا را گرامی داشتند. همچنین به همت خیرین و دوستداران اهل‌بیت (ع)، ایستگاه‌های صلواتی و موکب‌های پذیرایی در نقاط مختلف شهر برپا شد و با توزیع احسان و نذورات میان عزاداران، از خیل عاشقان حسینی پذیرایی به عمل آمد. 
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: فریدون نقیلو - آذربایجان غربی

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برگزاری پرشور مراسم عزاداری جاماندگان اربعین در دیزج دیز

برگزاری پرشور مراسم عزاداری جاماندگان اربعین در دیزج دیز

برگزاری پرشور مراسم عزاداری جاماندگان اربعین در دیزج دیز

برگزاری پرشور مراسم عزاداری جاماندگان اربعین در دیزج دیز + فیلم و عکس

برگزاری پرشور مراسم عزاداری جاماندگان اربعین در دیزج دیز

برگزاری پرشور مراسم عزاداری جاماندگان اربعین در دیزج دیز

برگزاری پرشور مراسم عزاداری جاماندگان اربعین در دیزج دیز

برگزاری پرشور مراسم عزاداری جاماندگان اربعین در دیزج دیز

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برچسب ها: اربعین حسینی ، سوژه خبری ، مناسبت های مذهبی
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