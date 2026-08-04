شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از مراسم سوگواری اربعین سید و سالار شهیدان ابا عبدالله الحسین (ع) در شهرستان دیزج دیز را به نمایش گذاشت.

شهروندخبرنگاران جوان - همزمان با اربعین سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، شهر دیزج دیز از توابع شهرستان خوی استان آذربایجان غربی غرق در ماتم و عزا شد. در این روز، هیئات مذهبی و دسته‌جات عزاداری با حضور پرشور مردم ولایت‌مدار دیزج دیز، با حرکت در مسیر‌های تعیین‌شده، عشق و ارادت خود را به ساحت مقدس سیدالشهدا (ع) ابراز داشتند.

عزاداران حسینی با نوحه‌خوانی و سینه‌زنی، یاد و خاطره شهدای کربلا و مصائب کاروان اسرا را گرامی داشتند. همچنین به همت خیرین و دوستداران اهل‌بیت (ع)، ایستگاه‌های صلواتی و موکب‌های پذیرایی در نقاط مختلف شهر برپا شد و با توزیع احسان و نذورات میان عزاداران، از خیل عاشقان حسینی پذیرایی به عمل آمد.

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منبع: فریدون نقیلو - آذربایجان غربی

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