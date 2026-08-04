باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، روز سه‌شنبه گفت که تلاش‌ها برای ازسرگیری مذاکرات بین ایالات متحده و ایران «در جریان» است و همه طرف‌ها را در بر می‌گیرد. او افزود که تمرکز بر کاهش تنش و بازگشایی تنگه هرمز است.

الانصاری به خبرنگاران گفت که «پیش‌نویس‌هایی» بین آمریکا، ایران و عمان در حال تبادل است، در حالی که ایران و عمان نیز مذاکرات موازی‌ای بر سر وضعیت تنگه هرمز انجام می‌دهند.

او اذعان کرد که تاکنون توافقی حاصل نشده است، اما اصرار داشت که بازگشت به مسیر دیپلماتیک اولین اولویت است.

سخنگوی وزارت امور خارجه قطر تأکید کرده است که اولویت اصلی دوحه در حال حاضر مهار بحران، بازگشایی تنگه هرمز و هموار کردن مسیر برای ازسرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا است.

وزرای خارجه روسیه و قطر خواستار پایان جنگ ایران شدند

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، و همتای قطری خود، شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، طی یک تماس تلفنی درباره اوضاع خلیج فارس گفت‌و‌گو کردند و از همه طرف‌ها خواستار ازسرگیری دیپلماسی و پایان دادن به جنگ ایران شدند. وزارت خارجه روسیه این مطلب را در بیانیه‌ای اعلام کرد.

وزارت خارجه روسیه در این بیانیه خاطرنشان کرد: «در جریان این گفت‌و‌گو، دو طرف همچنین در مورد اوضاع خاورمیانه، با تمرکز بر تشدید تنش‌های جاری در منطقه خلیج فارس، تبادل نظر کردند. هر دو طرف بر اهمیت توقف فوری خصومت‌ها و ازسرگیری سریع مذاکرات بر اساس یادداشت اسلام‌آباد که در ۱۷ ژوئن امضا شد، تأکید کردند.»

بر اساس این بیانیه، دو مقام همچنین در مورد روابط دوجانبه، از جمله گسترش همکاری‌های تجاری و اقتصادی، گفت‌و‌گو کردند.

منبع: الجزیره