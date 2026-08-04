سخنگوی وزارت خارجه قطر، روز سه‌شنبه اعلام کرد که تلاش‌ها برای ازسرگیری مذاکرات بین ایالات متحده و ایران ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ماجد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، روز سه‌شنبه گفت که تلاش‌ها برای ازسرگیری مذاکرات بین ایالات متحده و ایران «در جریان» است و همه طرف‌ها را در بر می‌گیرد. او افزود که تمرکز بر کاهش تنش و بازگشایی تنگه هرمز است.

الانصاری به خبرنگاران گفت که «پیش‌نویس‌هایی» بین آمریکا، ایران و عمان در حال تبادل است، در حالی که ایران و عمان نیز مذاکرات موازی‌ای بر سر وضعیت تنگه هرمز انجام می‌دهند.

او اذعان کرد که تاکنون توافقی حاصل نشده است، اما اصرار داشت که بازگشت به مسیر دیپلماتیک اولین اولویت است.

سخنگوی وزارت امور خارجه قطر تأکید کرده است که اولویت اصلی دوحه در حال حاضر مهار بحران، بازگشایی تنگه هرمز و هموار کردن مسیر برای ازسرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا است. 

وزرای خارجه روسیه و قطر خواستار پایان جنگ ایران شدند

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، و همتای قطری خود، شیخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی، طی یک تماس تلفنی درباره اوضاع خلیج فارس گفت‌و‌گو کردند و از همه طرف‌ها خواستار ازسرگیری دیپلماسی و پایان دادن به جنگ ایران شدند. وزارت خارجه روسیه این مطلب را در بیانیه‌ای اعلام کرد.

وزارت خارجه روسیه در این بیانیه خاطرنشان کرد: «در جریان این گفت‌و‌گو، دو طرف همچنین در مورد اوضاع خاورمیانه، با تمرکز بر تشدید تنش‌های جاری در منطقه خلیج فارس، تبادل نظر کردند. هر دو طرف بر اهمیت توقف فوری خصومت‌ها و ازسرگیری سریع مذاکرات بر اساس یادداشت اسلام‌آباد که در ۱۷ ژوئن امضا شد، تأکید کردند.»

بر اساس این بیانیه، دو مقام همچنین در مورد روابط دوجانبه، از جمله گسترش همکاری‌های تجاری و اقتصادی، گفت‌و‌گو کردند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: مذاکرات ایران و آمریکا ، قطر
خبرهای مرتبط
حماس: اجرای مرحله دوم آتش‌بس منوط به خروج کامل نظامیان صهیونیست از غزه است
ترامپ مدعی توافق تاریخی برای خلع سلاح کامل حماس شد
دومین سالگرد ترور؛ روایت فرزند شهید هنیه از کشتار ۷۵ عضو خانواده
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
گزارش المیادین از همکاری ایران، ترکیه و عراق برای مقابله با گروه‌های تجزیه‌طلب
اصابت پرتابه به کشتی باربری در نزدیکی سواحل عمان
اندرو نیل تحلیلگر اسکاتلندی در نقدی کوبنده: ایران ترامپ را خیلی ماهرانه کنترل می‌کند
برنامه هسته‌ای ایران مسئله آمریکا و اسرائیل است؛ کشور‌های شورای همکاری خلیج‌فارس درگیر نشوند
کپلر: ترافیک در باب‌المندب و هرمز همچنان پایین باقی مانده است
کره شمالی: رزمایش‌های آمریکا، ژاپن و کره جنوبی «بحران امنیتی جدید» در آسیا ایجاد کرده است
جنگ با ایران: شمشیر دو لبه برای اقتصاد و کشاورزی آمریکا
۲۵ ایالت آمریکا علیه تعرفه‌های جدید ترامپ شکایت کردند
نیوزویک: ایران اکنون اَبَرسلاحی قدرتمندتر از بمب هسته‌ای در اختیار دارد
روسیه از هدف قرار دادن چهار کشتی اوکراین خبر داد
آخرین اخبار
خسارات آتش‌سوزی‌ها در اروپا از ۳ میلیارد یورو گذشت
شیخ نعیم قاسم: مقاومت تا پایان اشغالگری ادامه خواهد داشت
نیویورک تایمز: ایران و عمان به توافقی برای رسمیت بخشیدن به کنترل تهران بر هرمز نزدیک شدند
آمریکا هنوز موشک‌های پاتریوت اوکراین را جایگزین نکرده است
خشکسالی در فرانسه؛ سه رآکتور هسته‌ای تعطیل شدند
نیوزویک: ایران اکنون اَبَرسلاحی قدرتمندتر از بمب هسته‌ای در اختیار دارد
گواتمالا پس از فوران آتشفشان، هشدار «خطر» صادر کرد
هشدار کاغذ سفید ژاپن: وضعیتی مشابه اوکراین در آسیا تکرار می‌شود
اندرو نیل تحلیلگر اسکاتلندی در نقدی کوبنده: ایران ترامپ را خیلی ماهرانه کنترل می‌کند
آمریکا پرواز‌های اخراج مهاجران ونزوئلایی را پس از زمین‌لرزه از سر گرفت
افت صادرات نفت آمریکا به کمترین سطح در ۸ ماه اخیر
۲۵ ایالت آمریکا علیه تعرفه‌های جدید ترامپ شکایت کردند
روسیه از هدف قرار دادن چهار کشتی اوکراین خبر داد
برنامه هسته‌ای ایران مسئله آمریکا و اسرائیل است؛ کشور‌های شورای همکاری خلیج‌فارس درگیر نشوند
جنگ با ایران: شمشیر دو لبه برای اقتصاد و کشاورزی آمریکا
مقام اوکراینی: عضویت کی‌یف در ناتو یک توهم است
اصابت پرتابه به کشتی باربری در نزدیکی سواحل عمان
کره شمالی: رزمایش‌های آمریکا، ژاپن و کره جنوبی «بحران امنیتی جدید» در آسیا ایجاد کرده است
گزارش المیادین از همکاری ایران، ترکیه و عراق برای مقابله با گروه‌های تجزیه‌طلب
کپلر: ترافیک در باب‌المندب و هرمز همچنان پایین باقی مانده است
قاهره و ریاض: اولویت با راه‌حل سیاسی است
تناقض‌گویی‌های ترامپ از «پیروزی قاطع» تا «آخرین فرصت» برای ایران
هیئت صلح: پیشرفت آتش‌بس غزه به پایبندی اسرائیل و حماس بستگی دارد
اردوغان و بن سلمان درباره طرح صلح غزه و امنیت منطقه رایزنی کردند
آتش‌سوزی گسترده در جنوب هلند موجب تخلیه جمعیت شد
زلنسکی رئیس جدید سرویس اطلاعات خارجی و دبیر شورای امنیت اوکراین را منصوب کرد
دعوت رسمی پاکستان از عراقچی برای سفر به اسلام‌آباد
ادعای ترامپ درباره کنترل تنگه هرمز
جنگ ایران مالیات سنگینی بر متحدان آسیایی آمریکاست
فرار ۲۶۸٬۰۰۰ اسرائیلی از اراضی اشغالی در سه سال