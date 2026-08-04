۲۲۰۰ سفر از مرز مهران به اقصی نقاط کشور در یک روز

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - مرتضی اللهیاری، مدیرکل دفتر حملونقل مسافری سازمان راهداری و حملونقل جادهای، با اشاره به آخرین وضعیت جابهجایی زائران در روز دوازدهم مردادماه اظهار کرد: در حال حاضر ناوگان مورد نیاز برای اعزام هموطنان عزیز به مبادی اولیه خود در پایانه مرزی شهید رئیسی شهر مهران فراهم شده است.
وی افزود: هموطنان پس از ورود به پایانه شهید رئیسی و مراجعه به سکوهای مسافری، آماده اعزام به مبادی اولیه خود هستند و ناوگان مورد نیاز برای ارائه خدمت و انجام سفر آنها پیشبینی شده است.
اللهیاری با اشاره به عملکرد روز گذشته ناوگان حملونقل در مرز مهران گفت: روز گذشته حدود ۲۲۰۰ سفر از این نقطه به اقصی نقاط کشور انجام شد و حدود ۲۰۰۰ سفر نیز منتهی به پایانههای مرزی ششگانه بوده است.
مدیرکل دفتر حملونقل مسافری سازمان راهداری از زائران خواست با برنامهریزی مناسب برای زمان سفر خود، پس از ورود به کشور به سکوهای مسافری مراجعه کنند و ادامه داد: ناوگانی که برای زائران در نظر گرفته شده، آماده ارائه خدمت و اعزام آنها به مقصد است.
وی همچنین از بهکارگیری ظرفیت ناوگان سواری، مینیبوس و میدلباس برای تسهیل جابهجایی زائران خبر داد و گفت: این ناوگان برای مسیرهای کوتاه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
اللهیاری با اشاره به اجرای طرح حملونقل ترکیبی برای بازگشت زائران اظهار کرد: از روز گذشته حملونقل ترکیبی به صورت شبانه از ایلام به کرمانشاه با استفاده از ناوگان جادهای و از کرمانشاه تا تهران با ناوگان ریلی در نظر گرفته شده است.
وی افزود: این اعزامها امروز و در روزهای آینده نیز در دستور کار قرار خواهد داشت تا زائران اربعین بتوانند با سهولت و آرامش بیشتری به مبادی اولیه و شهرهای خود بازگردند.