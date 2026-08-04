باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - جنبش انصارالله، از هدف قرار دادن تأسیساتی در فرودگاه نجران در جنوب‌غرب عربستان سعودی خبر داد. این مطلب در بیانیه‌ای که در کانال تلگرامی یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح تشکیل‌شده توسط شورشیان، منتشر شده، آمده است.

در این بیانیه آمده است: «نیرو‌های مسلح یمن با استفاده از یک پهپاد، هدف مهمی متعلق به دشمن سعودی را در فرودگاه نجران مورد حمله قرار دادند.»

انصارالله اعلام کرد که این حمله در پاسخ به ورود پهپاد‌های سعودی به حریم هوایی استان‌های صعده و حجه در یمن که تحت کنترل این جنبش است، انجام شده است.

منبع: تاس