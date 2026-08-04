فیلم سینمایی «به وقت شام» به کارگردانی و نویسندگی ابراهیم حاتمی کیا را امشب ساعت ۲۱ روانه آنتن می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - فیلم «به وقت شام» به کارگردانی و نویسندگی ابراهیم حاتمی‌کیا و تهیه‌کنندگی محمد خزاعی محصول سال ۱۳۹۶ است که امشب ساعت ۲۱ پخش می‌شود.

«به وقت شام» موفق به دریافت ۳ سیمرغ بلورین در سی و ششمین دوره جشنواره فیلم فجر شد.

در این فیلم سینمایی خواهیم دید: یونس و علی، پدر و پسر خلبانی هستند که مأموریت ویژه آنها به پرواز درآوردن هواپیمایی در تَدمُر به سمت دمشق است، آنها باید مردم تحت ظلم داعش را به وسیله این پرواز نجات دهند، اما در این راه مشکلات زیادی در انتظار آنهاست.

بابک حمیدیان، هادی حجازی‌فر، پیر داغر، خالد السید، رامی عطاالله، الیث المفتی و ژاله کاظمی در فیلم سینمایی «به وقت شام» هنرنمایی کرده‌اند.

برچسب ها: به وقت شام ، ابراهیم حاتمی کیا
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