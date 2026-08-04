باشگاه خبرنگاران جوان - استاندار فارس از تصمیم هیأت امنایی شدن مجموعه‌های تاریخی سعدیه و حافظیه خبر داد و گفت: این موضوع که چند دهه از مطالبات جدی فعالان میراث فرهنگی، گردشگری و دغدغه‌مندان حوزه فرهنگ در استان بود، در نشست مشترک وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، سازمان برنامه و بودجه و جمعی از مسئولان فرهنگی کشور به صورت پایلوت مورد توافق قرار گرفت؛ همچنین پیشنهاد برگزاری کنگره علمی - پژوهشی بین المللی «سعدی منادی صلح جهانی» را همزمان با یادروز این شاعر شهیر مطرح و برای اجرای آن اعلام آمادگی کردیم.

حسینعلی امیری درباره جزییات این نشست گفت: مجموعه‌های سعدیه و حافظیه از مهم‌ترین نماد‌های هویت فرهنگی ایران و از سرمایه‌های ارزشمند تاریخی و گردشگری استان فارس به شمار می‌روند و ارتقای نظام مدیریتی این مجموعه‌ها می‌تواند زمینه‌ساز ارائه خدمات بهتر، ساماندهی مؤثرتر و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی آنها باشد.

او با بیان اینکه برای موضوع اداره اماکن تاریخی فرهنگی کشور باید ساختار حقوقی مناسب طراحی و اجرا شود، افزود: فارس برای تشکیل و تعیین ساختار هیئت امنای مجموعه سعدیه و حافظیه به عنوان پایلوت در کشور اعلام آمادگی کرد.

استاندار فارس ادامه داد: ترکیب اعضای حقیقی و حقوقی هیأت امنا با حضور شخصیت‌های فرهنگی، تخصصی و دستگاه‌های مرتبط در آینده نزدیک اعلام خواهد شد تا این الگوی جدید مدیریتی برای دو مجموعه ارزشمند تاریخی شیراز وارد مرحله اجرایی شود.

امیری با تأکید بر اینکه هیأت امنایی شدن این مجموعه‌ها در راستای استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی و مشارکت نهاد‌های محلی انجام می‌شود، گفت: این اقدام به معنای واگذاری مسئولیت حاکمیتی میراث‌فرهنگی نیست، بلکه چارچوبی برای افزایش هماهنگی، هم‌افزایی و مشارکت دستگاه‌های مختلف در راستای حفاظت، معرفی و ارتقای جایگاه این آثار ارزشمند است.

او با بیان اینکه توسعه و بازسازی اماکن تاریخی فرهنگی باید براساس مقتضیات زمانی و ذائقه مردم انجام پذیرد، تصریح کرد: در این مسیر، اصالت تاریخی آثار، ضوابط تخصصی حفاظت از میراث‌فرهنگی و مسئولیت حاکمیتی وزارت میراث‌فرهنگی همچنان به طور کامل حفظ خواهد شد و هرگونه اقدام اجرایی و ساماندهی با رعایت استاندارد‌های تخصصی و تحت نظارت مراجع ذی‌صلاح انجام می‌شود.

استاندار فارس همچنین با اشاره به محور‌های فرهنگی مطرح‌شده در این نشست گفت: ظرفیت‌های مشترک فرهنگی استان‌های فارس و کرمان و ضرورت معرفی بیشتر مفاخر ادبی ایران نیز مورد بررسی قرار گرفت و بر طراحی برنامه‌های مشترک برای بازشناسی جایگاه خواجوی کرمانی، شاعر نامدار ایرانی، تأکید شد.

او همچنین از بررسی مقدمات برگزاری رویداد‌های ملی و بین‌المللی مرتبط با سعدی شیرازی خبر داد و گفت: طراحی برنامه‌های جامع شامل همایش‌های تخصصی، نشست‌های علمی، رویداد‌های فرهنگی و برنامه‌هایی با محوریت معرفی اندیشه و آثار سعدی، از دیگر موضوعات مورد توجه در این نشست بود.

امیری گفت: بر این اساس فارس آمادگی خود را برای برگزاری کنگره علمی - پژوهشی بین‌المللی «سعدی منادی صلح جهانی» همزمان با یادروز این شاعر شهیر در شیراز اعلام کرد.

صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، دارابی قائم‌مقام وزیر میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مهدی پارسایی معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس، محسن پاپری رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فارس، محمد حسن اسدی شهردار، حسینی رئیس شورای شهر شیراز و استاندار کرمان نیز در این نشست حضور داشتند.

منبع: استانداری فارس