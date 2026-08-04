سخنگوی اورژانس تهران گفت: حادثه حریق در شهرک شمس‌آباد در ساعت ۱۲ و ۵۶ دقیقه امروز به اورژانس استان تهران اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شروین تبریزی، سخنگوی اورژانس تهران گفت: حادثه حریق در شهرک شمس‌آباد در ساعت ۱۲ و ۵۶ دقیقه امروز به اورژانس استان تهران اعلام شد و بلافاصله ۷ دستگاه آمبولانس، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و یک خودروی فرماندهی به محل اعزام شد.

به گفته وی، تا این لحظه تعدادی از افراد مصدوم شده‌اند اماحادثه تاکنون فوتی نداشته است.

تبریزی تاکید کرد: این حادثه تاکنون ۱۸ مصدوم داشته که ۴ نفر از آنها به مراکز درمانی انتقال یافتند و مابقی در حال درمان در محل حادثه هستند.

وی افزود: متاسفانه پایگاه اورژانس در نزدیکی محل حادثه به دلیل موج انفجار تخریب شده است، علت انفجار در دست بررسی است.

برچسب ها: سخنگوی اورژانس ، انفجار
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