باشگاه خبرنگاران جوان - سردار تیمور حسینی روز سه‌شنبه در بازدید از پایانه مرزی مهران اظهار کرد: ۹۶ فقره حادثه رانندگی منجر به جرح و فوت در جاده‌های اربعینی کشور رخ داده که همه این حوادث به دلیل خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان رخ داده است.

رئیس پلیس راهور فراجا افزود: با توجه به آغاز موج بازگشت زائران اربعین حسینی، لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و استراحت کافی برای جلوگیری از حوادث جاده‌ای ضروری است.

وی درباره وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور توضیح داد: امروز و فردا اوج بازگشت زائران از مرزهای هفت‌گانه به خاک ایران خواهد بود و اولویت اصلی پلیس مدیریت سفر بازگشت زائران به سمت استان‌های مختلف کشور است.

سردار حسینی نسبت به افزایش حوادث رانندگی از نوع واژگونی و برخورد با اشیا ثابت ابراز نگرانی کرد و دلیل وقوع این حادثه‌ها را بی‌توجهی رانندگان به استراحت کافی دانست.

وی از هموطنانی که تا پایان هفته قصد تردد در جاده‌های کشور را دارند، خواست مراقبت‌های لازم را در رانندگی اعمال کنند.

رئبس پلیس راهور فراجا اعلام کرد اکنون مسیرهای دسترسی به مرزهای اربعینی و جاده‌های اصلی کشور مانند قم و تهران از ترافیک بسیار پرحجم برخوردار است.

وی به زائران توصیه کرد پس از ورود به کشور به دلیل خستگی ناشی از پیاده‌روی ایام اربعین، برای ساعاتی استراحت کنند و شتاب در رانندگی خطرهای جبران‌ناپذیری برای زائران به همراه دارد.

سردار حسینی تاکید کرد مواکب متعددی برای استراحت موقت زائران در مرزها و طول مسیرهای تردد زائران پیش‌بینی شده و استفاده از این امکانات برای حفظ سلامت زوار ضروری است.