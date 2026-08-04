هفتمین دور مذاکرات مستقیم لبنان و رژیم اسرائیل با حمایت آمریکا از امروز در رم آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - هفتمین دور مذاکرات مستقیم بین لبنان و رژیم تروریستی اسرائیل، تحت حمایت و حضور آمریکا، امروز سه‌شنبه در مقر سفارت آمریکا در رم، پایتخت ایتالیا آغاز می‌شود و به مدت سه روز ادامه خواهد داشت.

ریاست هیئت لبنانی را سیمون کرم، سفیر لبنان بر عهده دارد و شامل ندا معوض و یک هیئت نظامی لبنانی می‌شود.

بر اساس این اطلاعات، قرار است هیئت لبنانی پیشنهاد انتقال به مرحله دوم آنچه به عنوان «مناطق آزمایشی» شناخته می‌شود را ارائه دهد، ضمن اینکه بر شروع این مرحله از شهر بنت جبیل تأکید دارد.

اگر طرف اسرائیلی این پیشنهاد را رد کند، هیئت لبنانی درخواست خواهد کرد که مرحله دوم شامل شهر خیام نیز بشود‌.

لبنان همچنین هرگونه سازوکار راستی‌آزمایی اسرائیل در مورد اجرای مرحله اول را رد خواهد کرد و تأکید می‌کند که آمریکا یا طرف‌های دیگر باید وظیفه راستی‌آزمایی را بر عهده بگیرند.

از سوی دیگر، اشغالگران اسرائیلی به حملات روزانه خود به جنوب لبنان ادامه می‌دهند، که شامل منفجر کردن و آتش زدن خانه‌ها و درختان زیتون و بمباران‌هایی است که کل روستا‌ها و شهر‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

این حملات در زمانی رخ می‌دهد که مقامات سیاسی لبنان تحت نظارت آمریکا و در پرتو اعلام به اصطلاح «توافقنامه چارچوب»، در حال انجام مذاکرات مستقیم با اشغالگران اسرائیلی هستند.

منبع: المیادین

برچسب ها: جنوب لبنان ، حمله به لبنان
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