باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - به گزارش روزنامه تایمز، سرویسهای امنیتی انگلیس پس از نفوذ به دادههای محافظتشده ۱۱۴۰۰۰ کارمند و انتشار آنها در دارکنت، با نشت بیسابقه اطلاعات مواجه شدهاند.
دادههای فاششده که بهصورت عمومی در دسترس قرار گرفتند، شامل نام، اطلاعات تماس و اطلاعات موقعیت مکانی متخصصان بودند. کارمندان وزارت دفاع، وزارت کشور، آژانس ملی جرایم و سرویس دادستانی سلطنتی اکنون در معرض تهدید امنیتی قرار داشتند.
منابع به روزنامه تایمز گفتند که هکرها اطلاعات بیش از ۱۰۰۰۰۰ سازمان و نهاد امنیتی انگلیس را به صورت آنلاین منتشر کردهاند و اشاره کردند که هکرها توانستهاند به اطلاعات کارمندان وزارت دفاع، وزارت کشور، آژانس ملی مبارزه با جرایم و سرویس دادستانی سلطنتی دسترسی پیدا کنند.
این حمله سایبری که سومین حمله در یک هفته بود، افسران را در معرض «خطر جدی» قرار داد. گروه مسئول این حمله مسئولیت آن را بر عهده گرفت؛ آنها قبلاً در سرقت ۶۰۰۰۰۰ سند طبقهبندی شده وزارت دادگستری دست داشتند.
در حال حاضر، دفتر منطقهای شمال شرق انگلیس برای مبارزه با جرایم سازمانیافته، در حال انجام تحقیقات فوری است.
منبع: آر تی