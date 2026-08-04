مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان اعلام کرد: به‌منظور تأمین آب باغات پایین‌دست و حقابه زیست‌محیطی، خروجی سد ایوشان از چهارشنبه، ۱۴ مرداد، به مدت ۵ روز افزایش می‌یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان  - مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان با اشاره به برنامه‌ریزی صورت‌گرفته برای رهاسازی هدفمند آب اظهار کرد: با توجه به نیاز آبی باغات و لزوم احیای جریان پایه رودخانه‌ها، افزایش دبی خروجی سد ایوشان از صبح چهارشنبه مورخ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵ آغاز می‌شود و به مدت ۵ روز ادامه خواهد داشت.

علیرضا کاکاوند، افزود: طی این بازه زمانی، سطح آب در رودخانه‌های پایین‌دست افزایش می‌یابد؛ لذا مدیریت ایمن رهاسازی در دستور کار قرار گرفته است تا ضمن پایداری کشاورزی، اکوسیستم منطقه نیز احیا شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان ضمن تأکید بر اهمیت رعایت نکات ایمنی تصریح کرد: از تمامی کشاورزان، باغداران و عشایر درخواست می‌شود برای حفظ سلامت و جلوگیری از خسارات مالی، در اسرع وقت نسبت به جمع‌آوری احشام، تجهیزات و ادوات کشاورزی خود از بستر و حریم رودخانه‌ها اقدام کنند.

کاکاوند در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به خروشان شدن مسیر رودخانه‌ها در این ۵ روز، از همه هموطنان تقاضا می‌شود از تردد و نزدیک شدن به حاشیه رودخانه‌های کاکارضا و کشکان جداً خودداری کنند.

منبع: آب منطقه ای لرستان

 

برچسب ها: سد ایوشان ، لرستان
خبرهای مرتبط
سد ایوشان نیازمند مدیریت مصرف؛ ۴۰ درصد ظرفیت سد خالیست
تنوع کشت و توسعه صنایع تبدیلی؛ فرصت‌های نو در سایه الگوی تازه شبکه پایاب ایوشان
افتتاح شبکه آبیاری ۶۴۰ هکتار از اراضی سد ایوشان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
ثبت هویت علمی و فرهنگی استان در گرو مشارکت نخبگان و انجمن‌های مردمی است
فاز نخست نیروگاه خورشیدی خرم‌آباد در آستانه بهره‌برداری
طرح پزشک خانواده در دلفان موفق عمل کرد؛ کاهش هزینه‌های درمان و بستری رایگان بیماران
تولید سالانه ۸۵ هزار تن سیب در لرستان
کاهش ۲۳۰۰ مگاواتی بار شبکه برق؛ بیش از ۱۰ هزار ماینر غیرمجاز از ابتدای سال جمع‌آوری شد
تشکیل ۲۱ کمیته تخصصی برای برگزاری دومین کنگره شهدای استان؛ تولید آثار فاخر فرهنگی در دستور کار
قاتل فراری در کوهدشت کمتر از ۴۸ ساعت دستگیر شد
پرداخت ۲۷ میلیارد پاداش برای گزارش ماینرها / احتمال محدودیت مصرف گاز