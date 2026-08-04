معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مرحله چهارم اعتبار «کارت امید مادر» برای مادرانِ کودکانِ متولد شده در چهار ماهه نخست امسال شارژ شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - یعقوب اندایش معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  گفت: اعتبار ۲ میلیون تومان به ازای هر فرزند متولد شده در چهار ماهه نخست سال جاری (از ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ تا ۱۴۰۵/۰۴/۳۱)، در قالب کالابرگ الکترونیکی به حساب مادران مشمول واریز شد. این اعتبار شامل ۲۷۰ هزار و ۷۳۶ کودک متولد شده در این بازه زمانی می‌شود.

اندایش افزود: سقف اعتبار کارت امید مادر، ۲ میلیون تومان به ازای هر فرزند متولدشده از فروردین سال جاری، فارغ از دهک درآمدی است.

معاون رفاه وزارت کار و رفاه اجتماعی گفت: با دریافت اطلاعات ماهانه کودکان متولد شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور، به صورت مستمر به حساب مادران مشمول، در تمام استان‌های کشور واریز می‌شود. مادرانی که در سه ماهه اول سال جاری صاحب فرزند شده‌اند و شناسنامه کودک را با تاخیر اخذ کرده‌اند، برای هر ماه و به ازای هر فرزند اعتبار ۲ میلیون تومان به صورت یکجا دریافت می‌کنند. 

اندایش افزود: مادران مشمول می‌توانند از اقلام مشتمل بر سبدغذایی مورد تأیید وزارت بهداشت (لبنیات، پروتئین، حبوبات، روغن، غلات، مغزی‌جات، میوه‌جات و سبزیجات)، پوشک بچه و شیرخشک با مراجعه به فروشگاه‌ها و داروخانه‌های طرف قرارداد خرید کنند.

معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: خانوار‌های مشمول می‌توانند با استفاده از برنامه‌های کاربردی شمیم، بله، سروش پلاس و کد دستوری #۱۴۶۳*۵۰۰* از مبلغ اعتبار خود اطلاع یابند.

اندایش افزود: طرح کارت امید مادر، با هدف ارتقای امنیت غذایی و پایداری و بهبود سلامت مادر و کودک، با همکاری دبیرخانه ستادملی جمعیت، سازمان ثبت احوال کشور، شرکت خدمات فناوری اطلاعات رفاه ایرانیان (فارا) در حال اجرا است.

منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

برچسب ها: وزارت تعاون کار ورفاه اجتماعی ، نوزادان
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