برای برخی از مردم این پرسش ایجاد شده که چرا هیچ صدا یا ویدئویی از رهبری موجود نیست و پیام‌های ایشان به صورت مکتوب است؟

باشگاه خبرنگاران جوان - از زمان انتخاب آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی ایران، هیچ تصویر یا صوتی از ایشان منتشر نشده و همه پیام‌های ایشان مکتوب بوده است.

این مسئله برای برخی از مردم این پرسش را ایجاد کرده که چرا هیچ صدایی از رهبری موجود نیست و انتشار یک فایل صوتی چه اشکالی دارد و چرا سخنان رهبری با صدای ایشان از صداوسیما پخش نمی‌شود.

در روز‌هایی که انتشار پیام‌های صوتی و تصویری از چهره‌های سیاسی و رهبران کشور‌ها به یکی از ابزار‌های مهم ارتباطی تبدیل شده، نبود هرگونه فایل صوتی یا پیام مستقیم از برخی شخصیت‌های عالی‌رتبه سیاسی، پرسش‌هایی را درباره دلایل امنیتی و حفاظتی این موضوع ایجاد کرده است.

برخی تحلیل‌ها معتقدند که در شرایطی که فناوری‌های نوین شنود، هوش مصنوعی و تحلیل داده‌های صوتی به سرعت در حال پیشرفت هستند، حتی یک فایل صوتی کوتاه می‌تواند اطلاعاتی فراتر از محتوای کلامی خود در اختیار تحلیلگران قرار دهد؛ از ویژگی‌های محیط ضبط گرفته تا نشانه‌هایی درباره تجهیزات مورد استفاده و حتی مشخصات فرد گوینده.

بر همین اساس، برخی کارشناسان حوزه امنیت ارتباطات معتقدند که جلوگیری از انتشار صوت افراد حساس، می‌تواند بخشی از یک سیاست حفاظتی برای کاهش امکان جمع‌آوری اطلاعات توسط سرویس‌های اطلاعاتی و سامانه‌های تحلیل پیشرفته باشد.

آکوستیک محیطی؛ صدای یک اتاق به اندازه یک تصویر اطلاعات می‌دهد

یکی از روش‌های تحلیل فایل‌های صوتی، بررسی ویژگی‌های آکوستیکی محیط ضبط است. هر فضای بسته، به دلیل ابعاد، مصالح ساختمانی، نوع دیوارها، کف، سقف و تجهیزات موجود در آن، ویژگی صوتی خاصی دارد.

در یک اتاق، بازتاب امواج صوتی و مدت زمانی که انرژی صدا پس از قطع منبع صوت کاهش پیدا می‌کند، می‌تواند اطلاعاتی درباره حجم و ساختار محیط ارائه دهد. این فرآیند که در مهندسی صدا با مفاهیمی مانند «زمان واخنش»* شناخته می‌شود، در برخی کاربرد‌های تخصصی برای تحلیل محیط ضبط مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به بیان دیگر، یک فایل صوتی تنها حامل صدای گوینده نیست؛ بلکه انعکاس‌های صوتی محیط نیز همراه آن ثبت می‌شوند و می‌توانند سرنخ‌هایی درباره محل احتمالی ضبط ایجاد کنند.

تحلیل شبکه برق؛ امکان ردیابی از طریق نویز‌های پنهان

یکی دیگر از موضوعاتی که در حوزه تحلیل‌های فنی مطرح می‌شود، بررسی نویز‌های بسیار ضعیفی است که ممکن است از شبکه برق یا تجهیزات الکترونیکی موجود در محیط وارد فایل صوتی شوند.

برخی تجهیزات ضبط، به‌ویژه در شرایط خاص، ممکن است فرکانس‌هایی از محیط دریافت کنند که با مشخصات شبکه برق منطقه‌ای یا تجهیزات الکتریکی ارتباط داشته باشد. تحلیلگران فنی می‌توانند با بررسی این الگو‌ها و مقایسه آنها با داده‌های موجود، احتمال‌هایی درباره محل یا زمان ضبط مطرح کنند.

البته میزان دقت چنین روش‌هایی به عوامل متعددی مانند کیفیت فایل، میزان فشرده‌سازی صدا، تجهیزات مورد استفاده و شرایط ضبط بستگی دارد و همیشه نمی‌توان از آن به‌عنوان یک روش قطعی مکان‌یابی استفاده کرد.

امضای سخت‌افزاری؛ هر دستگاه یک اثر انگشت صوتی دارد

یکی دیگر از روش‌های مطرح در تحلیل صوت، بررسی ویژگی‌های سخت‌افزار ضبط‌کننده است. میکروفون‌ها، پردازنده‌های صوتی و سیستم‌های فشرده‌سازی صدا در تلفن‌های همراه و تجهیزات مختلف، هرکدام رفتار خاصی در ثبت صدا دارند. برخی دستگاه‌ها فرکانس‌های پایین را بیشتر حذف می‌کنند، برخی دیگر در بخش‌هایی از طیف صوتی تغییر ایجاد می‌کنند.

این تفاوت‌ها می‌تواند مانند یک «امضای فنی» عمل کند و به تحلیلگران اجازه دهد درباره نوع دستگاه ضبط یا مسیر پردازش فایل صوتی اطلاعاتی به دست آورند. در عملیات‌های امنیتی و تحقیقات دیجیتال، بررسی فراداده‌ها و ویژگی‌های فنی فایل‌ها یکی از روش‌های رایج برای شناسایی منشأ یک فایل محسوب می‌شود.

نویز‌های پس‌زمینه؛ اطلاعاتی که ناخواسته منتشر می‌شوند

یکی از مهم‌ترین بخش‌های تحلیل صوت، بررسی صدا‌های پس‌زمینه است. صدای سیستم‌های تهویه، تجهیزات سرمایشی، ژنراتورها، دستگاه‌های الکترونیکی یا حتی الگو‌های تردد در یک محیط، می‌تواند اطلاعاتی درباره محل ضبط ایجاد کند.

برای مثال، صدای یک سیستم تهویه صنعتی ممکن است با توجه به نوع موتور، فرکانس کارکرد و ویژگی‌های صوتی خود، سرنخ‌هایی درباره نوع ساختمان یا فضای مورد استفاده ارائه دهد. به همین دلیل در محیط‌های امنیتی حساس، معمولاً تلاش می‌شود تا ضبط‌ها در شرایط کنترل‌شده انجام شود؛ محیط‌هایی که کمترین میزان اطلاعات جانبی را در اختیار شنونده قرار دهد.

زیست‌سنجی صوتی؛ صدای انسان فقط کلمات نیست

یکی دیگر از حوزه‌های مهم، «بیومتریک صوتی» یا شناسایی افراد از طریق ویژگی‌های صداست. صدای هر فرد تحت تأثیر ساختار فیزیکی بدن او قرار دارد. شکل مجرای صوتی، ابعاد حنجره، دهان و بینی، نوع تنفس و نحوه تولید اصوات، مجموعه‌ای از ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد ایجاد می‌کند.

سامانه‌های پیشرفته تحلیل صوت می‌توانند با بررسی ویژگی‌هایی مانند فرکانس‌های فورمانت، الگوی تلفظ، سرعت صحبت کردن و مکث‌های میان کلمات، احتمال تطبیق یک صدا با یک فرد خاص را بررسی کنند.

علاوه بر این، برخی پژوهش‌ها نشان داده‌اند که ویژگی‌هایی مانند تغییرات تنفس، فشار صوتی و ریتم گفتار ممکن است اطلاعاتی درباره وضعیت احساسی یا میزان فشار روانی فرد ارائه کند؛ هرچند تفسیر این داده‌ها همیشه قطعی نیست و تحت تأثیر عوامل مختلف قرار دارد.

جنگ اطلاعاتی و اهمیت کنترل انتشار صوت

در عصر جنگ اطلاعاتی، داده‌های کوچک می‌توانند ارزش بالایی داشته باشند. یک تصویر، یک فایل صوتی یا حتی چند ثانیه صدای محیط ممکن است برای تحلیلگران حرفه‌ای تبدیل به مجموعه‌ای از اطلاعات قابل بررسی شود.

به همین دلیل، بسیاری از شخصیت‌های سیاسی و امنیتی در جهان، انتشار پیام‌های خود را از مسیر‌های کنترل‌شده انجام می‌دهند. استفاده از متن‌های رسمی، تصاویر از پیش آماده‌شده یا پیام‌هایی که در محیط‌های حفاظت‌شده ضبط می‌شوند، بخشی از سازوکار‌های مدیریت اطلاعات است.

نبود فایل صوتی از یک شخصیت سیاسی می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد؛ از ملاحظات حفاظتی و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی گرفته تا سیاست رسانه‌ای و مدیریت پیام.

در نهایت، با گسترش فناوری‌های تحلیل صوت، مسئله حفاظت از صدای افراد مهم به یکی از موضوعات جدید در حوزه امنیت اطلاعات تبدیل شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد در دنیای امروز، حتی یک جمله کوتاه نیز می‌تواند حامل اطلاعاتی فراتر از معنای ظاهری آن باشد.

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*زمان واخنش یا طنین عبارت است از مدت زمانی که طول می‌کشد تا سطح تراز صدا در یک فضای بسته به اندازه ۶۰ دسی بل افت کند این مدت زمان را زمان واخنش یا RT۶۰ می‌نامند.

برچسب ها: آمریکا ، آیت الله سید مجتبی خامنه ای
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۱ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
وجود پاک ذی وجودش از چشم حسودان و بدخواهان دور باد بحق نون و القلم و مایسطرون و بحق آیت الکرسی
۳۲
۵۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۱۲ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
با سلام در پناه الطاف الهی باشند ان شا الله
۵۶
۱۰۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۸ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
در یک کلام بخاطر مسائل امنیتی السلام .
۶۳
۹۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۷ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
صدا و تصویر هم که نباشه نفوذی ها و خائن ها نباید ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با معظم له داشته باشند ما یک بار ضربه از جریان نفوذی ها خوردیم برای همیشه بس است .
۵۴
۹۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۴ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
خیلی خیلی باید مراقب باشیم
۵۲
۹۲
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Iran (Islamic Republic of)
ایرانی
۰۹:۱۸ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
با سلام
البته حفظ جان اقاسید مجتبی از اوجب واجبات میباشد. چون هم با گ های امنیتی و موارد دیگر هم میتواند در اینخصوص ضربه بزند. البته میشود دشمن را در اینخصوص فریب داده وسردر گم نمود.. صوت با تصویر در یک جا غیر اصلی ضبط شود وبلافاصله اقا را در جای اصلیش مستقر کرد.. البته این نظر بنده میباشد که کمی از مسائل امنیتی مطلع میباشم..یا علی
۵۷
۴۷
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-
ناشناس
۰۹:۰۳ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
خدایارهبرارزشمندعزیزمان آقاسیدمجتبای حسینی خامنه ای را ازشرکلیۀاشرارداخلی وخارجی وطبیعی وغیرطبیعی وبیماریها ورنجهاحفظ بفرما.
۵۰
۸۵
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Germany
ناشناس
۰۸:۵۷ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
تمام موارد گفته قابل رفع هست در یک محیط غیر از محیطی که هست صدا ضبط بشه
با دستگاه آنالوگ مانند نوارکاست قدیمی صدا ضبط بشه
بجای برق از باتری استفاده بشه
۳۲
۹۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۵ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
باید لیاقت شنیدن صوت و تصویر امام امت را پیدا کنیم ، مسئولین مملکت باید غیرت و تمام توان خود را برای حفظ جان امام به کار گیرند مخصوصا در اظهارات مقام های وزارت خارجه
۷۹
۵۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۳ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
رهبر عزیزم بی نهایت دوستت دارم. خداوند متعال شما را برای تمام آزادی خواهان دنیا نگه دارد. انشاالله پرچم ایران را شما بدست آقا صاحب زمان بدهید.
۵۷
۶۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۸ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
می توان از دستگاهای قدیمی ضبط صدا استفاده کرد و یا ازحضرت آقا در مکانی دیگر موقتاً صدا وتصویری ثبت کرد و یا در محیط صداهای دیگری با فرکانس خاص تولید کرد که حتی با هوش مصنوعی نتوانند لوکیشن محل را ردیابی کنند ولی متاسفانه بنظر می آید برای حفظ نظامی که بالاخره اگر خدایی نکرده صدمه بخورد! بی شک تجزیه ایران در این فرصت پیش آمده کلید خواهد خورد تـــقــــــیــــــــه صورت گرفته :( خدایا ایران عزیز را حفظ نما و یاری رسان همه میهن پرستان و مومنان راستین باش درود خداوند برهمه شهیدان راه حــق وحقیقت . . .
۳۳
۴۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۱ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
خدا وچهارده معصوم علیهم السلام ، حافظ جان عزیز دل امت باشند .
الله اکبر
خامنه‌ای رهبر
۴۹
۷۷
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