رئیس پلیس راه راهور فراجا از ممنوعیت تردد در مسیر شمال به جنوب محور چالوس و آزادراه تهران - شمال تا اطلاع ثانوی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار احمد کرمی‌اسد، با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های کشور اظهار کرد: به دلیل حجم بالای ترافیک و به‌منظور تسهیل در عبور و مرور مسافران و تخلیه بار ترافیکی، از صبح امروز تردد در مسیر شمال به جنوب محور چالوس و آزادراه تهران - شمال تا اطلاع ثانوی ممنوع شده است. این محدودیت تا زمان تخلیه بار ترافیکی و بازگشت شرایط تردد به حالت عادی ادامه خواهد داشت.

وی افزود: در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال)، ترافیک سنگین در محدوده حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه گزارش شده است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: در آزادراه تهران - شمال نیز در مسیر جنوب به شمال، ترافیک سنگین در محدوده تونل شماره ۱۳ و حدفاصل تونل شماره ۱۷ تا ۱۸ وجود دارد.

سردار کرمی‌اسد با اشاره به وضعیت تردد در محور هراز گفت: در این محور مسیر جنوب به شمال، ترافیک سنگین در محدوده پلور تا لاسم و محدوده رینه گزارش شده و در مسیر رفت و برگشت نیز محدوده‌های سه‌راهی چلاو و کلرد دارای ترافیک سنگین است.

وی تصریح کرد: تردد در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس و آزادراه قزوین - رشت در مسیر رفت و برگشت روان است و محور‌های شمالی کشور نیز فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

رئیس پلیس راه راهور فراجا درباره وضعیت تردد در محور‌های منتهی به مرز‌های اربعینی اظهار کرد: در تمامی محور‌های منتهی به مرزها، از جمله محور حمیل - سرابله - ایلام، محور ایلام - مرز مهران، محور بستان - مرز چذابه، محور پیرانشهر - مرز تمرچین، محور خرمشهر - مرز شلمچه، محور قصرشیرین - مرز خسروی و محور مریوان - مرز باشماق، تردد روان گزارش شده است.

سردار کرمی‌اسد با اشاره به محور‌های مسدود کشور گفت: محور بندرعباس - لار در محدوده کلمتعلی مسدود است و تردد در این مسیر از طریق راه جایگزین کهورستان - منبع آب - بندرعباس انجام می‌شود.

سردار کرمی‌اسد در پایان از رانندگان، مسافران و به‌ویژه زائران اربعین حسینی خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت ترافیکی و محدودیت‌های جاده‌ای را از طریق مبادی رسمی پلیس راهور و سامانه‌های اطلاع‌رسانی دریافت کنند و با مدیریت زمان سفر، از تردد در ساعات اوج ترافیک خودداری کنند تا ضمن کاهش بار ترافیکی، سفری ایمن و روان را تجربه کنند.

برچسب ها: جاده چالوس ، آزادراه تهران - شمال
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