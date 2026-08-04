باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - مهدی قلیزاد، سخنگوی اربعین سازمان راهداری و حملونقل جادهای با اشاره به آخرین آمار تردد زائران اربعین اظهار کرد: بر اساس آمار سامانههای هوشمند سازمان راهداری و حملونقل جادهای، تا پایان روز ۱۲ مرداد، بیش از **۳ میلیون و ۴۵ هزار نفر از زائران از مرزهای کشور خارج شدهاند که ۶۲ هزار نفر از آنها از طریق حملونقل عمومی به مرزها منتقل شدهاند.
وی افزود: بر اساس همین آمار، در این مدت بیش از ۲ میلیون و ۱۷۱ هزار نفر نیز وارد کشور شدهاند که ۳۰۲ هزار نفر از آنها به وسیله ناوگان حملونقل عمومی به شهرهای خود بازگشتهاند.
قلیزاد با اشاره به قرار داشتن کشور در اوج موج بازگشت زائران گفت: در شبانهروز گذشته، در مجموع ۶۶ هزار و ۴۸۷ نفر از هموطنان طی ۲ هزار و ۲۹۶ سفر از پایانههای ششگانه مرزی به شهرهای داخل کشور منتقل شدند.
انتقال ۴۷ هزار زائر از مرز مهران
سخنگوی اربعین سازمان راهداری و حملونقل جادهای ادامه داد: همچنان مرز **مهران** با اختصاص حدود **۷۰ درصد تقاضا**، بیشترین حجم جابهجایی زائران را به خود اختصاص داده است؛ بهطوری که طی ۲۴ ساعت گذشته ۴۷ هزار و ۳۳۶ نفر از این مرز در قالب یک هزار و ۵۵۸ سرویس به مقاصد داخل کشور منتقل شدهاند.
وی همچنین درباره استانهایی که بیشترین تعداد زائران اعزامشده به مرزها را داشتهاند، گفت: استان تهران با ۱۳۰ هزار زائر، اصفهان با ۸۵ هزار زائر، قم با ۴۶ هزار زائر و خراسان رضوی با ۴۳ هزار و ۵۰۰ زائر بیشترین تعداد زائرانی را داشتهاند که با حملونقل عمومی به مرزها منتقل شدهاند.
استقرار ۵۶۰ اتوبوس در مرز مهران
قلیزاد با اشاره به آمادگی ناوگان حملونقل عمومی برای موج بازگشت زائران اظهار کرد: در حال حاضر **۵۶۰ دستگاه اتوبوس** در پایانه شهید رئیسی شهر مهران منتظر ارائه خدمات به زائران و انتقال آنها به شهرهای خود هستند.
وی با اشاره به پیشبینی حجم بازگشت زائران در روزهای آینده گفت: پیشبینی میکنیم از امروز به طور متوسط روزانه حدود ۵۰ هزار نفر از مرز مهران و حدود ۲۰ هزار نفر نیز از سایر مرزهای کشور وارد کشور شوند؛ بنابراین ضروری است برای انتقال این حجم از زائران از طریق حملونقل عمومی برنامهریزی لازم انجام شود.
درخواست برای صبر زائران در زمان مسافرگیری
سخنگوی اربعین سازمان راهداری و حملونقل جادهای با بیان اینکه ناوگان لازم برای جابهجایی زائران فراهم شده است، گفت: در حال حاضر ناوگان لازم برای جابهجایی زائران مهیا شده، اما ضروری است زائران محترم با کمی صبر و تحمل اجازه دهند همکاران ما تمهیدات لازم برای سوار شدن و انتقال آنها را انجام دهند.
قلیزاد تأکید کرد: فرآیند مسافرگیری زمانبر است و ممکن است در برخی مواقع زائران دقایقی معطل شوند. ضمن عذرخواهی از زائران بابت این تأخیرهای احتمالی، درخواست میکنیم با صبر و تحمل، همکاران ما را در انجام وظایف و خدمترسانی بهتر یاری کنند.